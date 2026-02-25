Del corral a la mesa, la apuesta de una familia de Verín por los huevos de kilómetro 0

La reducción de la oferta y del número de gallinas ponedoras a raíz de los brotes de gripe aviar, que hace tres meses llevaron al Gobierno a decretar el confinamiento de gallinas y aves de corral de todo el país, está detrás del incremento sin precedentes del precio de los huevos. Según los datos del IPC de enero, este alimento se ha encarecido un 30,7% en el último año, y desde 2021 su coste se ha duplicado.

Este contexto de escasez y encarecimiento ha animado a cada vez más personas a apostar por la compra de huevos de casa dado que, a igualdad de precio -la docena en los lineales de los supermercados supera los 3 euros-, estos aportan el valor añadido de la proximidad.

La familia Rivera Chaves, afincada en Vilamaior do Val (Verín), es ya una veterana en la producción casera. En 2019 dieron el paso de dar de alta sus corrales en el Rexistro Galego de Explotacións Avícolas Artesanais, creado por la Xunta una década antes, que regula estas pequeñas explotaciones caseras y les permite vender huevos y pollos directamente al consumidor final.

“Mellor ca un psicólogo”

Las gallinas de la familia Rivera Chaves permanecen, como todas, confinadas. | Óscar Pinal

El origen de todo se sitúa en un problema de salud que obligó a Encarna Chaves a dejar su trabajo y permanecer en casa, ya que tampoco podía conducir. Fue entonces cuando, con el apoyo de su familia, decidió crear “O Poleiro”. “Fíxeno por probar e estar ocupada”, asegura, “pero a resposta foi inmediata. A xente viña mercar ovos a diario, e a min valíame para falar con eles e manter o contacto social”. Cesáreo, su marido, recuerda que la médico llegó a decirles que “en vez de gastar os cartos en psicólogos, fixo un investimento en si mesma”.

Para darse a conocer, les bastó con el boca a boca y un cartel en el exterior que capta la atención del numeroso tráfico que pasa por delante de su finca, ubicada en la carretera que une Verín y Castrelo do Val, no muy lejos del hospital. “O Poleiro” es un esfuerzo familiar; Encarna prepara los pedidos, Cesáreo limpia los corrales y repone alimento y agua, y su hija Ana ha creado una web y promociona sus huevos, a 4 euros la docena, en las redes sociales.

Confinadas hasta nuevo aviso

Cesáreo se afana con las tareas diarias de alimentación de las gallinas. | Óscar Pinal

La normativa que regula explotaciones como la suya, con más de cien ejemplares entre gallinas ponedoras, de cría y pollos, exige el cumplimiento de varios requisitos: “Temos un número máximo de exemplares, rexistro con censo anual e control veterinario pagado do noso peto cada seis meses”. La amenaza de la gripe aviar ha provocado que sus gallinas lleven ya meses confinadas. “Dánnos moita pena, antes tiñan toda a finca para andar soltas durante o día e elas queren saír. O ano pasado xa se notou que puxeron menos co calor dos lumes, e agora por estar pechadas”, afirma Encarna.

A pesar de vivir en una comarca “na que case todo o mundo ten ovos da casa”, en los meses de mayor producción no hay día que no despachen varias docenas o reciban encargos: “De agosto ata xaneiro as pitas prácticamente non poñen. O mellor momento empezou co Entroido e ata o verán, onde vén moita xente de fóra e queren ovos de calidade para facer postres”. Pese a no poder salir, el alimento también es de cercanía. Sin ir más lejos, el trigo que utilizan lo cultiva “un familiar na leira do lado da casa”, subraya Cesáreo, que además presume de mantener su huerto activo todo el año.

Una ayuda para las vacaciones

Las aves esperan pacientemente a que se levanten las restricciones por la gripe aviar. | Óscar Pinal

Si bien la venta de huevos caseros es una actividad “complementaria, dá diñeiro que non costa moito gañar pero non dá para vivir”, aclara Cesáreo, lo cierto es que el producto de sus gallinas los lleva muy lejos cada año. “Gardamos todo nun bote e con eses cartos imos de vacacións todos xuntos. Xa fomos a Roma, ás Azores, Venecia…”, rememora Encarna.

Mientras recogen la puesta del día para preparar hueveras con los encargos de la semana, afirman que esperan que no pasen muchos más meses antes de que sus gallinas puedan volver a campar al aire libre. Entonces volverá a estar vigente el lema “Coidamos pitas libres”, que reza el cartel con el que se anuncia “O Poleiro”, y que atrae a quienes buscan producto cercano, de calidad y, sobre todo, familiar.