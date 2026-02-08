Usar IA para la sostenibilidad, difícil para el 33% de empresas españolas

El 33% de las empresas españolas “no sabe por dónde empezar” a la hora de implementar la IA en sus estrategias de sostenibilidad, según un estudio del Pacto Mundial que pone de manifiesto que un 60% de las organizaciones perciben la IA como una herramienta complementaria para alcanzar sus objetivos en materia de sostenibilidad, especialmente en lo que respecta a los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

Además, un 17% de las empresas encuestadas en el estudio -que lleva por título “Inteligencia Artificial y Empresas: claves para avanzar en sostenibilidad”-considera que la IA es indispensable para lograr estos objetivos. En este sentido, se estima que un 65% de las empresas están interesadas en desarrollar una estrategia de IA para la sostenibilidad en el futuro cercano.

El estudio también aborda la falta de conocimiento como uno de los obstáculos principales a la hora de aplicar la IA a la sostenibilidad. Según el análisis del Pacto Mundial de la ONU España, en España más de un 40% de las empresas se encuentran en un nivel bajo de conocimiento sobre las aplicaciones de la IA, el 36% se encuentra en un nivel medio y únicamente el 17% de las empresas considera que tienen un conocimiento alto o muy alto sobre las aplicaciones de la IA.

Necesidad de formación

De manera específica, el 33% de las organizaciones admite que no sabe por dónde empezar a la hora de implementar soluciones basadas en IA para la sostenibilidad, lo que pone de relieve la necesidad urgente de formación y acceso a recursos adecuados para apoyar la adopción de esta tecnología. En este sentido, solo el 12% de las empresas afirma contar con el conocimiento, la formación y los recursos necesarios para integrar la IA de manera efectiva, mientras que el 55% tiene solo un conocimiento básico sobre su potencial. Junto al reto de aumentar el conocimiento, las empresas también enfrentan otros como el coste de la inversión (32%), la mala calidad de los datos disponibles (25%), los riesgos de seguridad o privacidad (23%) y la incertidumbre sobre la evolución de la tecnología (21%).

El documento añade que, a pesar del creciente interés por incorporar la IA en las estrategias empresariales de sostenibilidad, la implementación sigue siendo limitada y se encuentra en una fase inicial. Al respecto, el informe revela que un 8% de las empresas ha logrado aplicar la IA en varias áreas, mientras que un 19% está en fase piloto y un 60% todavía se encuentra evaluando su adopción. En ese sentido, de las empresas que ya implementaron la IA, el 57% aún no midió su impacto en términos de sostenibilidad y un 15% realizó mediciones claras con métricas específicas.

Entre los procesos en los que la IA ya está siendo aplicada, destacan la mejora de la eficiencia operativa (37%), la recolección y análisis de datos (28%), la predicción de impactos y riesgos financieros y no financieros (24%), y la creación de nuevos productos y servicios (24%). Otras áreas de aplicación incluyen la reducción de la huella de carbono (22%), la eficiencia energética (20%) y la trazabilidad de proveedores en cuanto a sus prácticas sociales y medioambientales (20%).

Optimización de la economía circular y gran mejora energética A pesar de los retos, los beneficios potenciales de la Inteligencia Artificial para las estrategias de sostenibilidad empresarial son significativos, como enfatiza el estudio que defiende que la IA puede contribuir al cumplimiento de hasta el 24% de las metas de los ODS, al ofrecer soluciones innovadoras que abarcan desde la mejora de la eficiencia energética hasta la optimización de la economía circular. En este sentido, el estudio afirma que las empresas están comenzando a explorar aplicaciones de la Inteligencia Artificial que tienen el potencial de reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero hasta un 4% para 2030, lo que representa un paso importante hacia la descarbonización y la lucha contra el cambio climático. La Inteligencia Artificial también ofrece oportunidades para mejorar la competitividad empresarial al facilitar la innovación de productos y servicios más sostenibles. Al optimizar los procesos productivos, las empresas pueden mejorar la durabilidad de los productos y reducir el desperdicio, otro de los grandes retos de los países y en el que está poniendo especial énfasis la Unión Europea con diferentes legislaciones. Además, indica que facilita la trazabilidad de materiales y productos y permite una recolección y análisis más eficientes de datos ESG, lo que mejora la transparencia y la rendición de cuentas, al permitir a las empresas demostrar su compromiso con la sostenibilidad de manera más clara y efectiva.