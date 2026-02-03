Oracle lanza cursos de IA para formar a futuros empleados de sus centros de datos

La compañía tecnológica nortemericana Oracle ha puesto en marcha un programa de formación para técnicos de centros de datos, en colaboración con distintas universidades e instituciones de Estados Unidos. El objetivo de la empresa es preparar una fuerza laboral capaz de aplicar la inteligencia artificial a los desafíos del mundo real.

El plan de estudios especializado beneficiará a estudiantes de todo el país, incluyendo a aquellos que consideran futuras carreras en las comunidades de centros de datos de Oracle. Estos centros son entornos complejos que requieren diversas habilidades y experiencia en diversos campos. Oracle está contratando a miles de empleados cualificados para puestos permanentes en sus centros de datos en todo el país.

Para satisfacer la creciente demanda, Oracle Academy ha lanzado cursos sobre IA y aprendizaje automático en Java, talleres de IA generativa y análisis prácticos y laboratorios de IA. Los planes de estudio de se centran en habilidades de amplia aplicación, como el modelado de datos, la arquitectura en la nube y el desarrollo de software. Los programas se diseñan y actualizan en colaboración con educadores para cumplir con los objetivos de aprendizaje alineados con las metas de éxito de los estudiantes.

Cursos en Texas, Michigan, Wisconsin y Nuevo México

Los cursos ya se están desarrollando en distintos puntos de Estados Unidos. En Texas, por ejemplo, Oracle Academy ya trabaja con más de 130 instituciones y casi 350 profesores en áreas como informática, contabilidad, ingeniería civil, gestión de la construcción y cadena de suministro. Otros estados en los que se está poniendo en marcha los cursos son Michigan, Wisconsin y Nuevo México.

Oracle Academy cuenta con la experiencia de casi 30 años ayudando a las escuelas a preparar a sus estudiantes para carreras tecnológicas. Se ofrecen a escuelas secundarias y postsecundarias, así como a educadores, recursos de enseñanza y aprendizaje, que incluyen planes de estudio, tecnologías en la nube, software y laboratorios prácticos.