Iberdrola logra ganancias récord de 6.285 millones

Iberdrola obtuvo unas ganancias récord de 6.285 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 12% con respecto a los 5.612 millones de euros del ejercicio anterior, impulsada por unas inversiones de 14.460 millones de euros en el año, informó la compañía. Excluyendo la plusvalía por la venta de contadores inteligentes en Reino Unido -379 millones de euros- y el reconocimiento de costes pasados en Estados Unidos -389 millones de euros- e incluyendo ajustes negativos -465 millones de euros- en el negocio de Generación Renovable y Clientes en el “pipeline” de renovables y el impacto del “capital allowance” en Reino Unido -251 millones de euros-, el beneficio neto ajustado fue de 6.231 millones de euros, con un incremento del 10,5%.

Sin estos cargos registrados en el último cuarto del año de ajustes de valor sin impacto en caja por más de 460 millones asociados a la cartera de proyectos renovables, el beneficio neto reportado alcanzaría los 6.749 millones de euros. La cifra de negocios de la primera “utility” de Europa por capitalización bursátil alcanzó en 2025 los 45.546,8 millones de euros, con un aumento del 1,8% frente a 2024.

En cuanto a las inversiones, se situaron en esos 14.460 millones de euros, incluyendo la adquisición del 30,3% de la participación de Previ en Neoenergia por importe de 1.897 millones de euros. Del total de este esfuerzo inversor, dos tercios correspondieron al negocio de Redes, alcanzando los 8.975 millones de euros -incluyendo ENW- y la base de activos regulados aumentó un 12% hasta los casi 51.000 millones de euros.

Mientras, la deuda financiera neta ajustada del grupo se situó en los 50.182 millones de euros a cierre de 2025, con una reducción de casi 1.500 millones de euros con respecto a hace un año. En lo que respecta al dividendo, la energética avanza al mismo ritmo de sus ganancias récord y destinará un total de 4.500 millones de euros a retribuir a sus accionistas, un 12% más. De esta forma, la empresa repartirá 0,68 euros por acción con cargo a los resultados de 2025, entre el dividendo a cuenta de 0,253 euros por acción abonado en febrero y el complementario de 0,427 euros que se propondrá a la próxima Junta General de accionistas, lo que representa un crecimiento del 6,3%.