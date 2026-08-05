El Ibex 35 abre la sesión con un alza del 0,4% y acaricia los históricos 20.100 puntos

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha comenzado la sesión de este miércoles con un alza del 0,36% tras la apertura de la negociación en la Plaza de la Lealtad, lo que llevaba al selectivo madrileño a situarse en 20.096,20 puntos y acariciar los históricos 20.100 enteros, en una sesión en la que los inversores estarán pendientes de las tensiones en Oriente Próximo, a pesar de lo que los precios del petróleo caen ligeramente, hasta los 79 dólares.

Pasados los primeros instantes de la apertura, el selectivo madrileño ampliaba su avance hasta casi un 0,7% en torno a las 9.10 horas de la mañana, con lo que conquistaba los 20.100 puntos, llegando a marcar 20.151,6 enteros.

La cotización del barril de Brent se mantenía este miércoles por encima de los 79,1 dólares, tras bajar un 0,2%, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) se situaba por encima de los 75,3 dólares después de retroceder también un 0,8%.

En España, en el plano empresarial, Siemens Gamesa ha informado que obtuvo unas ganancias de 56 millones de euros en el tercer trimestre de su ejercicio fiscal, frente a las pérdidas de 425 millones hace un año, reportando así un resultado positivo por primera vez desde el año fiscal 2022 y encaminando su objetivo de alcanzar el punto de equilibrio (break-even) en 2026.

En el sector financiero, Banco Santander ha indicado que la Reserva Federal de Estados Unidos (EE.UU.) le ha notificado su visto bueno para seguir adelante con la adquisición de Webster Financial.

A los pocos minutos del comienzo de la negociación en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 eran protagonizados por Solaria, con una subida del 1,3%, y Acerinox, con un alza del 1,2%. En el extremo opuesto, las mayores caídas en el arranque de la sesión correspondían a Bankinter (-0,3%), BBVA (-0,2%) y Telefónica (-0,1%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas mostraban signo positivo en los primeros compases de la sesión. Así, el Ftse100 de Londres subía un 0,5%, y el parisino CAC 40 un 0,2%, mientras que el Dax de Fráncfort crecía un 0,6%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años caía hasta el 3,52%. Respecto a las divisas, el euro avanzaba en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1545 dólares.