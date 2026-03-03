El Ibex 35 se desploma más de un 4% por la escalada en Oriente Medio

El Ibex 35 cerró este martes con una caída del 4,55%, perdiendo 813 puntos y situándose en 17.062,4 unidades, arrastrado por la creciente tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán y el repunte de los precios de la energía. Esta caída borra toda la revalorización acumulada desde el inicio de 2026, dejando al selectivo español un 1,42% por debajo de los niveles de enero.

La jornada se convierte en una de las más negativas desde 2015, con desplomes de dos dígitos en compañías como Acciona (-11,77%), Solaria (-10,46%) y Acerinox (-9,46%). Repsol fue la única empresa que cerró en verde, con un +3,29%, gracias al encarecimiento del crudo. Algunas compañías como IAG y Sacyr incluso entraron en subasta de volatilidad, mecanismo que suspende temporalmente la negociación ante movimientos bruscos.

El retroceso del Ibex se produce en un contexto de alta volatilidad internacional, marcada por la subida del petróleo Brent hasta 82,90 euros por barril (+6,68%), del WTI a 76,01 euros (+6,70%) y el gas natural europeo al 54,29 euros/MWh (+21,98%), tras el cierre del Estrecho de Ormuz, ruta estratégica para el 20% del crudo y gas mundial. Expertos de ING España advierten que un cierre prolongado podría generar una nueva ola de inflación global.

Otros activos también sufrieron pérdidas: el oro cayó un 3,5%, el bitcoin bajó hasta 67.650 euros, el euro se depreció un 0,87% frente al dólar y el bono español a 10 años subió hasta 3,222%, ampliando la prima de riesgo frente al bono alemán a 42,3 puntos básicos.

El impacto del conflicto se dejó sentir también en Europa, con descensos en Londres (-2,75%), París (-3,46%), Fráncfort (-3,44%) y Milán (-3,92%), mientras que la inflación de la zona euro en febrero superó las expectativas al situarse en 1,9% frente al 1,7% previsto.

El Ibex 35 confirma así la fuerte influencia de la geopolítica en Oriente Medio sobre los mercados financieros y energéticos internacionales, alejándose de sus máximos históricos de 18.496,6 puntos alcanzados el pasado jueves y entrando en terreno negativo en 2026 tras perder un 7% desde el viernes.