Repunte del oro, el bitcoin y el dólar mientras caen las Bolsas europeas tras el ataque a Irán
El oro y el dólar se comportan como activos refugio en un contexto de incertidumbre en el que la criptomoneda por excelencia se muestra como una alternativa
El ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado un terremoto en las principales Bolsas europeas, cuyos selectivos han encendido las alarmas debido a caídas significativas; lo opuesto a lo que ha ocurrido con el petróleo en plena tensión en torno al estrecho de Ormuz, así como con los considerados activos refugio —el oro y el dólar— y el valor alternativo por excelencia, el bitcoin.
Por países, la mayor caída bursátil se ha dado en España, con una bajada del 2,62% que ha provocado perder la cota de los 18.000 enteros; pero también ha tenido una gran afectación en Alemania, cuyo selectivo se ha dejado un 2,56% en esta jornada. Por su parte, las pérdidas en el parqué de Francia alcanzaron el 2,17%; mientras en Italia la reducción rozó el 2% y Reino Unido logró contener la disminución en el 1,2%.
Frente a este mal panorama de los mercados financieros ocasionado por el , los activos refugio han vuelto a disparar su valor. Así, el dólar se ha fortalecido frente al euro, que se depreció hoy un 1% hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,16; y el oro ha vuelto a dispararse hasta los 5.300 dólares por onza, a apenas 300 dólares de su máximo histórico.
Y mientras el crudo, claro catalizador de las perturbaciones bursátiles, se anotaba al cierre de la Bolsa de Madrid una subida del 5% para el barril de referencia en Europa— y del 4% en el de Estados Unidos—; el bitcoin, reflejo de la búsqueda de alternativas en un contexto de incertidumbre, ha rebotado más de un 5%, hasta los 69.466 dólares.
