El Ibex 35 marca nuevos máximos históricos tras alcanzar los 18.370 puntos

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este lunes con una subida del 1,02%, lo que supone que el selectivo ha revalidado de nuevo sus máximos históricos, situándose en el entorno de los 18.370 puntos, en un contexto en el que los inversores siguen pendientes de las tensiones comerciales.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos invalidó el efecto de los aranceles iniciales de Trump, ordenados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Pero el presidente estadounidense ha proclamado estos nuevos gravámenes bajo otro instrumento, la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que capacita al mandatario para imponer aranceles máximos del 15% por un periodo inicial de 150 días. Pasado ese tiempo, sin embargo, los aranceles solo podrán ser prorrogados con el consentimiento del Congreso de EEUU.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha pedido claridad a Estados Unidos para que determine con exactitud el alcance y la duración de los nuevos gravámenes anunciados por el presidente Donald Trump este sábado a pesar de la decisión tomada por el Tribunal Supremo del país contra su política arancelaria. En el terreno internacional, las Bolsas de la China continental vuelven a abrir tras una semana cerradas por la festividad del Año Nuevo Lunar.

Por otro lado, se ha publicado que la confianza de los empresarios alemanes ha mejorado en febrero como consecuencia de una mayor satisfacción sobre la situación actual y el creciente optimismo respecto de los próximos meses, según refleja el índice elaborado por el Instituto de Investigación Económica de Múnich (Ifo), que ha alcanzado su nivel más alto desde agosto de 2025.

De su lado, la italiana Enel ha señalado que prevé unas inversiones brutas de 53.000 millones de euros en el periodo 2026-2028, lo que representa un 23% más que con respecto a los 43.000 millones de su plan anterior 2025-2027, para impulsar su apuesta por las redes y las renovables.

En el plano nacional, la plantilla de Tubos Reunidos está llamada a una nueva jornada de huelga este lunes, coincidiendo con la nueva reunión que se celebrará para continuar con las negociaciones del ERE, que prevé el despido de 301 trabajadores de las plantas de Amurrio (Álava) y Trapagaran (Vizcaya).

Asimismo, antes de la apertura del mercado de este lunes, la aseguradora Línea Directa ha reportado que cerró 2025 con un beneficio neto de 85,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 33,5% en comparación con el año anterior, mientras que Almirall ha indicado que obtuvo un beneficio neto de 46,2 millones en 2025, cifra que multiplica por más de cuatro las ganancias de 10,1 millones de euros que registró en 2024.

En este contexto, los principales valores alcistas en la media sesión eran Banco Santander (+2,99%), Bankinter (+2,57%), Banco Sabadell (+2,37%), Endesa (+2,10%), BBVA (+2,09%) y Unicaja (+1,98%). Del lado contrario se situaban Indra (-2,78%), Rovi (-1,46%), Acciona Energía (-1,38%), Solaria (-1,17%), Amadeus (-1,12%) y Merlin (-0,58%).

En la media sesión, el resto de los principales índices europeos cotizaba de forma mixta, con Londres dejándose un 0,01%; y Fráncfort, un 0,44%. París subía un 0,08%; y Milán, un 0,87%. El barril de Brent se situaba en los 71,34 dólares en la media sesión europea, un 0,56% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 66,11 dólares, un 0,56% menos.

Respecto a la renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se situaba en el 3,151%, casi sin cambios frente al 3,149% del viernes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se elevaba en cinco décimas, hasta los 41,7 puntos básicos. En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,08% respecto al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1793 dólares por cada euro.