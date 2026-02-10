El Ibex 35 alcanza los 18.200 puntos y marca nuevos máximos históricos

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este martes con una subida del 0,12%, lo que le ha llevado a superar la cota psicológica de los 18.200 puntos y a marcar nuevos máximos históricos, al situarse en los 18.217,1 enteros a las 9.00 horas.

De este modo, el principal selectivo de la Bolsa española consolidaba el récord alcanzado al cierre del lunes, cuando terminó la jornada en los 18.195,1 puntos. No obstante, minutos después de la apertura, el índice moderaba su avance y llegaba a ceder un 0,21%, alejándose de los máximos y perdiendo los 18.200 puntos.

En el plano empresarial, el BBVA ha acordado convocar su junta general de accionistas para el próximo 20 de marzo en segunda convocatoria y ha propuesto a Jordi Montalbo como consejero independiente. Por su parte, Aedas Homes ha reordenado su consejo con el nombramiento de Jordi Argemí como presidente y Borja García-Egotxeaga como nuevo consejero delegado, además de suspender su política de dividendos.

En el ámbito macroeconómico, el Tesoro Público regresa a los mercados con una subasta de letras a tres y nueve meses, con la que espera captar entre 2.500 y 3.500 millones de euros.

En los primeros compases de la sesión, los mayores descensos del Ibex correspondían a Mapfre, Solaria y ACS, mientras que las subidas estaban lideradas por Acciona Energía y Puig. Las principales bolsas europeas abrían con signo mixto y, en los mercados, el petróleo registraba ligeros descensos, mientras que el euro cotizaba en 1,1905 dólares y el bono español a diez años bajaba su rentabilidad hasta el 3,201%.