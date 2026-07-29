La industria militar podría crear 10.000 empleos al año

El Ministerio de Defensa estima que los 35 Programas Especiales de Modernización (PEM) impulsados en el Plan de 2025 generarán 155.436 empleos hasta 2042, con una media de 22.073 puestos de trabajo anuales, y movilizarán una inversión conjunta de 34.000 millones de euros. Según el departamento que dirige Margarita Robles, estos proyectos tendrán un "profundo impacto sobre el empleo y la cohesión económica del país", al fomentar puestos de trabajo estables, altamente cualificados y con un elevado componente tecnológico.

Actualmente, Defensa gestiona 79 programas de modernización, de los que 35 corresponden a los PEM incluidos en el Plan de 2025. La cartera seguirá ampliándose con la incorporación de 15 nuevos programas en 2026 y del proyecto Capacidad LEO Nacional en 2027, destinado a reforzar la participación española en el programa europeo de comunicaciones seguras por satélite. Con ello, el número de programas en marcha alcanzará los 95, en lo que el Ministerio considera el mayor esfuerzo de modernización acometido por las Fuerzas Armadas.

Entre las nuevas iniciativas destaca el programa Satcom Multiórbita, integrado en el proyecto europeo IRIS², que prevé una inversión de entre 1.600 y 2.000 millones de euros para desarrollar una constelación nacional de satélites, el segmento terrestre de control y gestión y la operación del sistema durante todo su ciclo de vida.

Los 15 nuevos PEM de 2026 estarán orientados al desarrollo de capacidades en comunicaciones, ciberseguridad, inteligencia y guerra electrónica, mediante la incorporación de nuevas tecnologías, con el objetivo de reforzar la capacidad operativa y tecnológica de las Fuerzas Armadas españolas.