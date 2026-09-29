La inflación se dispara al 4,9% en septiembre por el encarecimiento de los combustibles

El IPC se dispara al 4,9% en septiembre, su tasa más alta en más de tres años, por las gasolinas

El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual seis décimas en septiembre, hasta el 4,9%, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando alcanzó el 6%, según los datos avanzados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este incremento, la inflación encadena tres meses consecutivos de ascensos y supera el 4% por segunda vez desde abril de 2023.

El organismo estadístico atribuye el repunte principalmente al encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, cuyos precios habían descendido en septiembre del año pasado.

Desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa explican que el aumento responde al impacto energético de la guerra en Irán y al efecto de comparación con septiembre de 2025, cuando los carburantes se abarataron.

También han influido, aunque en menor medida, los paquetes turísticos, cuyos precios descendieron menos que en el mismo mes del ejercicio anterior. El INE publicará los datos definitivos del IPC de septiembre el próximo 14 de octubre, cuando se conocerá con mayor detalle qué productos de la cesta de la compra han contribuido al encarecimiento.

La inflación subyacente aumenta hasta el 3,1%

La inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, aumentó dos décimas en septiembre, hasta situarse en el 3,1%, lo que supone 1,8 puntos menos que el índice general. En términos mensuales, el IPC subió un 0,3% respecto a agosto, cuatro décimas menos que en el mes anterior. Con este avance, los precios acumulan ocho meses consecutivos de incrementos mensuales.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) elevó cuatro décimas su tasa interanual, hasta el 5%, mientras que su variación mensual fue del 0,6%. La inflación subyacente armonizada se estima en el 3,2%.

El Gobierno prepara un nuevo escudo anticrisis

En este contexto, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un nuevo paquete de medidas para afrontar la subida de precios, especialmente los energéticos, tras el recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo.

El Ejecutivo busca proteger a hogares y empresas de la pérdida de poder adquisitivo durante el otoño y el invierno, antes de que algunas de las ayudas vigentes a los sectores productivos expiren en octubre. Aunque todavía no ha detallado el contenido completo del decreto, el Gobierno ha adelantado que prorrogará las ayudas al sector agroalimentario, incluida la compensación por los sobrecostes del gasóleo agrícola, previsiblemente hasta el 31 de diciembre.

También pretende incorporar medidas a medio y largo plazo para reducir la dependencia energética de España, impulsar la electrificación y avanzar en la descarbonización de la economía.

El Ministerio de Economía recuerda que, desde el inicio de la guerra en Irán, el Gobierno ha aprobado dos paquetes de medidas dentro del Plan de Respuesta. El primero llegó aproximadamente 20 días después del estallido del conflicto y el segundo fue prorrogado y rediseñado en junio.

Según el departamento dirigido por Carlos Cuerpo, estas actuaciones han permitido moderar la inflación hasta un punto porcentual en determinados meses y compensar a los hogares aproximadamente la mitad del incremento del precio de la gasolina y el diésel.