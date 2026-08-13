Gráficos | El IPC de Ourense sube al 4%, su segunda tasa más alta en el último año

la subida del IPC general en julio se explica principalmente por el transporte y la vivienda.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) alcanzó en Ourense el 4% interanual en julio, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La tasa provincial experimentó un fuerte repunte respecto al mes anterior, cuando se situaba en el 3,3%, y se convierte en la segunda cifra más elevada de los últimos años.

Además, es la segunda ocasión en este periodo en la que el IPC ourensano alcanza el 4%. La evolución de los últimos meses había mostrado una tendencia descendente, después de que la inflación llegase al 4,2% en marzo. Posteriormente bajó al 3,6% en abril, al 3,4% en mayo y al 3,3% en junio, antes de volver a dispararse en julio.

La cesta de la compra baja al 2,6%, su dato más bajo en un año

La evolución es muy diferente en la cesta de la compra, cuyo IPC se situó en Ourense en el 2,6% en julio, frente al 3,3% registrado en junio. Se trata de una caída de siete décimas en un solo mes y del dato más bajo del último año.

Además, el indicador vuelve a situarse por debajo del 3% por tercera vez desde entonces, después de haber alcanzado el 5% en marzo. Desde ese máximo, la cesta de la compra ha ido moderando su crecimiento: 4,4% en abril, 3,9% en mayo, 3,3% en junio y 2,6% en julio.

De esta forma, Ourense presenta dos comportamientos muy diferentes en julio: mientras el IPC general escala hasta una de sus tasas más elevadas de los últimos años, la cesta de la compra continúa moderándose y marca su nivel más bajo en un año.

Galicia alcanza una inflación del 4,1%

En el conjunto de Galicia, el IPC se situó en julio en el 4,1% interanual, una décima por encima del dato de Ourense. La comunidad gallega se encuentra entre las autonomías con una inflación más elevada. Solo Cantabria registró una tasa superior, con un 4,3%. Madrid y Baleares alcanzaron el 3,9%, mientras que Castilla y León se situó en el 3,8%.

En el extremo contrario, las tasas más bajas correspondieron a Extremadura, con un 3%, y Asturias, con un 3,1%.

España eleva el IPC hasta el 3,6%

En el conjunto de España, el IPC aumentó cuatro décimas en julio, hasta el 3,6%, su tasa más alta desde mayo de 2024. El INE revisó además una décima al alza su estimación preliminar, que había situado la inflación en el 3,5%. Con el dato de julio, la inflación española acumula cinco meses consecutivos por encima del 3%.

El repunte estuvo impulsado principalmente por la vivienda y el transporte. La vivienda situó su variación anual en el 5,7%, un punto más que en junio, debido fundamentalmente al encarecimiento de la electricidad.

La electricidad se encareció un 8,4% interanual, mientras que el gas natural subió un 4,1%. El transporte elevó su tasa anual hasta el 6,2%, más de un punto por encima de la registrada en junio, debido al incremento de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales.

El gasóleo se dispara un 15,7%

Entre los productos que más presionaron al alza los precios destaca el gasóleo, que registró una subida interanual del 15,7% en julio.

Al superar el umbral del 15% previsto en el decreto de medidas para contener el impacto de la guerra en Irán, se activa la cláusula de salvaguarda del plan de respuesta. De esta forma, la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo se elevará hasta 20 céntimos por litro en septiembre, frente a los cinco céntimos inicialmente previstos. La gasolina registró una variación interanual del 7,3%.

Los alimentos moderan su subida

Los precios de los alimentos, en cambio, moderaron su avance interanual en julio. La tasa se situó en el 1,6%, tres décimas menos que en junio y el nivel más bajo desde 2021.

Entre los productos que más subieron en el último año destacan los combustibles líquidos (+31,5%), la joyería y los relojes de pulsera (+24%), la recogida de basuras (+22,7%), las bayas frescas (+17,2%), el gasóleo (+15,7%), los cítricos frescos (+15,5%) y los huevos (+13,4%).

En el lado contrario, las mayores bajadas correspondieron a otras frutas frescas (-15,4%), frutas tropicales (-14,8%), transporte aéreo de pasajeros (-10,2%), transporte marítimo (-9,9%) y periódicos (-6,2%).

La inflación subyacente sube al 3%

La inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, se situó en julio en el 3%, una décima más que en junio. Por su parte, el IPC armonizado alcanzó el 3,9%, con una variación mensual del 0%, mientras que la inflación a impuestos constantes se situó en el 4,1%.

En términos mensuales, el IPC aumentó un 0,3% en julio, impulsado por el encarecimiento de las gasolinas, la electricidad y los paquetes turísticos. Con este incremento, la inflación mensual acumula seis meses consecutivos de subidas.