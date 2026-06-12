El IPC se mantiene en mayo en el 3,2%, pero la inflación subyacente se eleva al 3%

El Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo su tasa interanual en mayo en el 3,2% y acumula ya tres meses consecutivos por encima del 3% en pleno contexto de tensión por la guerra en Irán, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado.

El organismo ha explicado que en el comportamiento de la inflación de mayo tiraron al alza el transporte, principalmente por el incremento de los precios del transporte de pasajeros por vía aérea, y las actividades recreativas, deporte y cultura, especialmente por los precios de los paquetes turísticos, que bajaron menos que en mayo de 2025.

Por el contrario, Estadística ha señalado que tiraron a la baja los precios del vestido y calzado y de los alimentos y bebidas no alcohólicas.

Desde el Gobierno han destacado que la inflación se mantiene estable en el 3,2% en mayo gracias a las medidas aplicadas y al ‘escudo renovable’, en un contexto de elevada volatilidad de los precios energéticos por la guerra de Irán.

En concreto, el Ejecutivo estima que el efecto de las medidas del Plan de Respuesta para afrontar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio sobre la inflación general supone una moderación superior a un punto porcentual.

El Ministerio de Economía ha puesto en valor que los precios de la electricidad y el gas permanecen contenidos, con tasas interanuales en mayo del -5,5% y el -9,7%, respectivamente. “La apuesta de España por las renovables y la soberanía energética constituye un escudo frente al impacto de la guerra de Irán”, ha destacado el departamento dirigido por Carlos Cuerpo.

Por su parte, la inflación interanual de alimentos y bebidas no alcohólicas se modera hasta el 2,2%, cuatro décimas menos que en abril, por la evolución de las frutas y de las hortalizas, legumbres y patatas.

Reuniones con sectores afectados para extender el plan anticrisis

En el marco del seguimiento del Plan de Respuesta a la guerra, el Gobierno ha iniciado, tras el encuentro del 25 de mayo con los agentes sociales, una ronda de reuniones sectoriales para analizar el impacto del conflicto y el funcionamiento de las medidas.

Las primeras reuniones se han producido esta semana entre el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y las patronales del transporte, la logística y la distribución. En las próximas dos semanas, el Gobierno se reunirá con los sectores energético, agroalimentario e industrial, con la vista puesta en la continuidad y adaptación del plan anticrisis más allá del 30 de junio.

Las medidas anticrisis que siguen vigentes y las que desaparecen

En cuanto a las medidas anticrisis, tras la bajada de la factura de la luz en abril, desde el 1 de junio comenzó la desactivación gradual de la rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA aplicado a electricidad, gas natural, briquetas, pellets y leña. Las medidas sobre el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica continuarán hasta el 30 de junio.

Las medidas fiscales sobre los carburantes —tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos, IVA al 10% sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes, y devolución parcial del gasóleo profesional— permanecen vigentes hasta esa misma fecha.

También continúan las medidas sectoriales, como las ayudas a agricultores y transportistas y los descuentos reforzados del bono social eléctrico. Desde el Ejecutivo han asegurado que seguirán monitorizando la evolución de los precios junto a los agentes sociales y los sectores más afectados.

La inflación subyacente sube al 3%

El INE ha elevado la inflación subyacente, que no incluye alimentos no elaborados ni productos energéticos, hasta el 3%, una décima más de lo avanzado y dos décimas por encima de la tasa registrada en abril.

En términos mensuales, el IPC subió un 0,1% en mayo respecto a abril, moderando en tres décimas el aumento del mes anterior. Con este incremento, la inflación mensual acumula cuatro meses consecutivos de subidas. Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) aumentó una décima su tasa interanual en mayo, hasta el 3,6%, con una variación mensual del 0,1%.