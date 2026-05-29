Gráfico | El IPC se mantiene en el 3,2% en mayo y la inflación subyacente sube al 2,9%

El transporte es uno de los sectores que influyó al alza en el IPC de mayo por la moderación en la caída de sus precios respecto al año anterior.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se mantuvo en mayo en una tasa interanual del 3,2%, encadenando tres meses consecutivos por encima del 3%, según los datos adelantados publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En paralelo, la inflación subyacente, que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos, aumentó una décima hasta situarse en el 2,9%.

El organismo estadístico señala que la estabilidad del IPC estuvo condicionada por el comportamiento desigual de los distintos sectores. Entre los factores que presionaron al alza destacaron el transporte y las actividades recreativas, culturales y deportivas, cuyos precios descendieron menos que en el mismo mes del año anterior. En cambio, vestimenta, calzado y alimentos y bebidas no alcohólicas contribuyeron a moderar la inflación.

En términos mensuales, el IPC subió un 0,1% respecto a abril, lo que supone una desaceleración frente al incremento del 0,4% registrado el mes anterior, aunque encadena ya cuatro meses consecutivos de subidas.

El contexto económico continúa marcado por la volatilidad de los mercados energéticos, en un escenario internacional tensionado. El Ministerio de Economía ha destacado el papel de las medidas anticrisis y el impulso de las energías renovables para contener la evolución de los precios, especialmente en el ámbito eléctrico.

En este sentido, algunas de las medidas fiscales extraordinarias aplicadas en los últimos años comienzan a retirarse progresivamente. Desde el 1 de junio se está desactivando la rebaja del Impuesto Especial sobre la Electricidad y del IVA aplicado a la energía, mientras que otras ayudas, como las vinculadas a carburantes o el bono social eléctrico, se mantienen vigentes hasta finales de junio.

El IPC armonizado (IPCA) también registró un aumento de una décima en su tasa interanual, hasta el 3,6%, con una inflación subyacente estimada del 3,3%. El INE publicará los datos definitivos el próximo 12 de junio.