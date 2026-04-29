El IPC modera su subida al 3,2% en abril por la bajada de la electricidad

El Índice de Precios de Consumo (IPC) recortó dos décimas su tasa interanual en abril, hasta el 3,2%, gracias principalmente al abaratamiento de la electricidad, según los datos avanzados publicados por el Instituto Nacional de Estadística.

El organismo estadístico señala que esta moderación se debe a que los precios de la luz bajaron más que en el mismo mes del año anterior, además de a la evolución de los paquetes turísticos, que subieron pero con menor intensidad que en abril de 2025.

En cambio, los carburantes tiraron al alza de la inflación, al encarecerse en abril frente a la caída que habían registrado un año antes, en un contexto marcado por el impacto del conflicto en Oriente Próximo.

Desde el Ministerio de Economía, dirigido por Carlos Cuerpo, destacan que la bajada de la factura eléctrica ha actuado como “amortiguador del shock energético”, apoyada en medidas fiscales adoptadas por el Gobierno.

Inflación subyacente y evolución mensual

La inflación subyacente, que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos, también se moderó una décima, hasta el 2,8%.

En términos mensuales, el IPC subió un 0,4% en abril, encadenando tres meses consecutivos al alza, aunque con menor intensidad que en marzo.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) situó su tasa interanual en el 3,5%, mientras que su inflación subyacente se estima en el 3,1%.

El Instituto Nacional de Estadística publicará los datos definitivos del IPC de abril el próximo 14 de mayo.