IPC en marzo: la inflación se dispara hasta el 3,3% por el encarecimiento de los carburantes

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha repuntado en marzo hasta el 3,3% interanual, un punto más que en febrero y su nivel más alto desde junio de 2024, según los datos avanzados publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El principal factor detrás de este incremento ha sido la subida de los carburantes, en un contexto marcado por el conflicto en Oriente Próximo, junto al encarecimiento del gasóleo para calefacción. También ha influido el comportamiento de la electricidad, cuyo descenso ha sido menor que el registrado hace un año.

La energía marca la evolución

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha señalado que la evolución de la electricidad ha contribuido a amortiguar parcialmente la inflación, destacando el papel de las energías renovables como elemento de contención del impacto energético.

El departamento que dirige Carlos Cuerpo sostiene que el plan de medidas aprobado por el Gobierno busca evitar que este repunte energético se traslade de forma estructural a los precios y al poder adquisitivo de los hogares.

La subyacente se mantiene estable

La inflación subyacente, que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos, se mantuvo en el 2,7%, el mismo nivel que en febrero. De confirmarse, seguiría en valores elevados dentro de la serie reciente.

Fuerte subida mensual

En términos mensuales, los precios registraron un incremento del 1% en marzo, el mayor desde junio de 2022, reflejando el impacto inmediato del encarecimiento energético.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) también se situó en el 3,3% interanual, con una subida mensual del 1,5%.

El INE publicará los datos definitivos el próximo 14 de abril, que confirmarán la magnitud del repunte inflacionista en el tercer mes del año.

Gráfico

Consulta los datos en el siguiente gráfico.