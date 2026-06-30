Isabel Pantoja, Paz Vega y Bertín Osborne, en la nueva lista de grandes morosos de Hacienda

La cantante Isabel Pantoja, la actriz Paz Vega y el presentador y cantante Bertín Osborne figuran en la nueva lista de grandes morosos con Hacienda, publicada por la Agencia Tributaria con datos a cierre de 2025.

Nueva lista de deudores de Hacienda

El listado incluye a 5.853 contribuyentes con deudas superiores a 600.000 euros, entre los que se encuentran varias caras conocidas del ámbito del espectáculo y la comunicación.

En esta edición también reaparecen la presentadora Patricia Conde, con una deuda de 714.000 euros, y el periodista Kiko Matamoros, que vuelve al listado tras tres años fuera con una deuda de 600.000 euros.

La Agencia Tributaria mantiene así el registro de grandes deudores como herramienta de transparencia fiscal y control de impagos relevantes.

Evolución de las deudas de los famosos

En el caso de Isabel Pantoja, su deuda asciende a 1,3 millones de euros, lo que supone un incremento respecto al listado anterior.

Por su parte, Paz Vega figura con una deuda de 1,8 millones, aunque la ha reducido en los últimos meses, mientras que Bertín Osborne adeuda 835.000 euros, tras haber logrado una ligera rebaja de 30.000 euros.