Lefties aterriza en Reino Unido con su primera tienda física

Lefties, la marca de moda, hogar y “lifestyle” del Grupo Inditex, ha aterrizado en Reino Unido con su primera tienda física, ubicada en el centro comercial Liverpool ONE, en Liverpool, tras el lanzamiento de la versión británica de la plataforma “online” de la marca, lefties.com, a finales de julio.

En concreto, el despliegue de Lefties en Reino Unido contempla la apertura de tres nuevas tiendas: Liverpool ONE, seguida de Lakeside, en Essex, y Metrocentre, cerca de Newcastle, antes de finales de 2026, lo que supondrá la generación de más de 400 puestos de trabajo directos, contratados localmente, además de contribuir al desarrollo del sector retail y de la economía regional.

De esta forma, según ha informado la compañía, la apertura de la tienda de Liverpool ONE supone la primera presencia física de Lefties en Reino Unido y representa una nueva etapa dentro de la estrategia de crecimiento de la marca.

La tienda reúne toda la oferta de la marca: Woman, Man, Teen, Girl, Boy, Baby y Newborn, con colecciones de ropa, calzado y accesorios para toda la familia. Esta propuesta se complementa con Home Collection, una línea que amplía la identidad de la marca al ámbito del hogar, con textiles, decoración, fragancias y artículos diseñados para crear espacios funcionales.

"Tras la reciente apertura de nuestra tienda en Francia, continuamos con nuestra expansión internacional selectiva. Como uno de los principales mercados de retail de moda del mundo, Reino Unido es un siguiente paso natural y un destino muy emocionante para nuestra marca", ha subrayado el director general de Lefties, Xavier Ruz Riera.

La nueva tienda de Liverpool ONE, con una superficie de 2.500 metros cuadrados, presenta el nuevo concepto de tienda de Lefties, presentado por primera vez en Madrid en 2025. La nueva tienda incorpora innovadoras soluciones tecnológicas diseñadas para optimizar tanto la experiencia del cliente como la gestión operativa del espacio.

Entre las principales innovaciones destacan las nuevas cajas EasyGo, concebidas para ofrecer un proceso de pago más rápido, intuitivo y autónomo; los probadores inteligentes, que mejoran los flujos de acceso y la experiencia en uno de los espacios clave de la tienda, y diferentes herramientas tecnológicas orientadas a optimizar la operativa interna, como son el brazo robotizado para perchas y el sistema automatizado de clasificación de prendas en las áreas internas de la tienda.