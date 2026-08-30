La multa de 18,000,000,000 $ a Meta: mucho dinero, poca derrota

Hay días en los que el capitalismo se explica solo.

Meta acepta pagar 18.000 millones de dólares por las demandas relacionadas con el daño que Facebook e Instagram habrían causado a menores. Y la bolsa responde subiendo. Para cualquier padre, la cifra suena a escándalo. Para Wall Street, suena a alivio. Porque 18.000 millones de dólares es lo que gana Meta en un solo mes.

Esa es la distancia moral de nuestro tiempo.

En una casa cualquiera, una madre mira el móvil de su hijo y se pregunta cuándo empezó todo: cuándo dejó de dormir bien, cuándo empezó a compararse con desconocidos, cuándo una aplicación diseñada para entretener se convirtió en una habitación sin ventanas. En un despacho de inversores, en cambio, la misma noticia se lee así: el pleito se encierra, el riesgo se calcula, la amenaza se convierte en una línea contable repartida durante años. Muchos años.

Por eso puede ser bueno para Meta pagar. No bueno en el sentido humano, no bueno en el sentido ético, sino bueno en el lenguaje frío del mercado.

Meta compra certidumbre

Porque Meta evita un juicio más largo, más sucio, más imprevisible. Entre otras cosas porque Mark Zuckerberg no suele ser muy bueno en los juicios. Facebook e instagram reduce el miedo a una condena mucho mayor. Demuestran que puede absorber una cantidad gigantesca sin romperse. Y, sobre todo, conserva lo esencial: su modelo de negocio, su maquinaria de atención, su capacidad de seguir creciendo.

La multa, entonces, deja de ser castigo y se convierte en precio. Precio por cerrar una etapa. Precio por limpiar el horizonte. Precio por decirle a los accionistas: tranquilos, el incendio está controlado.

Ese es el problema. Cuando una compañía puede pagar miles de millones y salir reforzada, algo falla en la idea misma de responsabilidad. Porque para las familias afectadas se trata de adolescentes concretos, de ansiedad, de dependencia, de noches perdidas, de habitaciones donde el silencio pesa, no se trata de una provisión contable. Se trata de la vida de sus hijos.

Meta no es la única responsable de todos los males de una generación. Sería demasiado simplista decir eso. Los padres, las escuelas, los gobiernos y la sociedad entera llegan tarde. Pero Meta diseñó una parte decisiva del entorno donde viven esos menores. Y quien diseña un entorno debe responder por sus consecuencias.

Que la acción suba no absuelve a Facebook. Sin embargo revela el tamaño del poder. Cuando pagar por el daño sale rentable, la justicia no ha terminado. Apenas ha empezado a enseñar la factura. Y podrá seguir pagando si estas son las consecuencias, porque el beneficio es mucho mayor.