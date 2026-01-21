Macron pide desmantelar los aranceles de EEUU

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, defendió ayer el “desmantelamiento” de los aranceles entre Estados Unidos y Europa, asegurando que la prioridad en este momento debe ser apoyar a Ucrania para poner fin a la guerra iniciada por Rusia en febrero de 2022, e insistir en que los gravámenes solo generan divisiones entre aliados.

En su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, celebrado en Suiza, el presidente galo, que apareció con gafas de sol debido a un derrame ocular, afirmó que en el contexto internacional “no tienen sentido los aranceles entre aliados”, avisando de que solo promueven la división trasatlántica y lastran el crecimiento económico europeo.

“Tenemos que resolver la guerra en Ucrania, ayudar a los ucranianos a resistir y encontrar una paz sostenible. No tiene sentido tener aranceles y estar divididos, e incluso amenazar ahora con aranceles adicionales”, aseguró el dirigente francés, en plenas tensiones con Estados Unidos, por las pretensiones de controlar Groenlandia, después de que el presidente Donald Trump hubiera amenazado con imponer sanciones a las naciones europeas que confirmaron su participación en los ejercicios militares de Dinamarca en la zona, incluyendo Francia.

Sin entrar a argumentar cual debe ser la respuesta europea, Macron defendió que hay que reaccionar con calma, aunque sí ha hecho referencia a que puede suceder la paradoja de que Europa utilice por primera vez el mecanismo anticoerción contra Washington, si impone aranceles adicionales.

Autonomía europea

Durante su intervención, Macron reclamó más autonomía europea ante la visión comercial y la andanada de aranceles de Estados Unidos que buscan “debilitar y subordinar a Europa”. En un mensaje plagado de referencias a las presiones de Trump, avisó de que el orden mundial vive “un giro hacia un mundo sin reglas”, “en el que el Derecho Internacional es pisoteado, y en el que la única ley que parece importar es la del más fuerte”.

Reconociendo que Europa tiene que hacer “todo lo posible” para ser “más fuerte y más autónoma”, invirtiendo más en defensa y seguridad, el dirigente francés recalcó que el continente europeo prefiere “el respeto” frente “a los matones”, “la ciencia a las conspiraciones” y “el Estado de derecho a la brutalidad”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que los aranceles adicionales propuestos por Estados Unidos a los países europeos que participaron en maniobras militares en Groenlandia son “un error”, especialmente “entre aliados de larga data”, y aseguró que la respuesta de la Unión Europea será “firme, unida y proporcionada”.

Así lo señaló Von der Leyen al abordar esta cuestión al final de su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), en donde también se espera la asistencia de Donald Trump, aunque por el momento no se confirmó que esté previsto ningún encuentro entre ambos.

La jefa del Ejecutivo comunitario insistió en que la UE considera al pueblo estadounidense “no solo como un aliado, sino como un amigo”, y advirtió de que una escalada de tensiones comerciales podría conducir a “una peligrosa espiral descendente” que solo beneficiaría a los adversarios que ambas partes tratan de mantener fuera de su entorno estratégico.

Posición de Ursula von der Leyen

La presidenta de la Comisión Europea defendió desde Davos la ambición de la Unión Europea de potenciar los acuerdos comerciales “de Latinoamérica hasta el Indo-Pacífico” para romper con dependencias pasadas y, en este contexto, aseguró que el acuerdo con India está “a las puertas” de ser concluido.

“Viajaré a India (la semana próxima). Aún hay trabajo por hacer, pero estamos a las puertas de un acuerdo comercial histórico. Algunos lo llaman la madre de todos los acuerdos”, defendió la conservadora alemana, para después subrayar que permitirá crear un mercado de 2.000 millones de personas, casi una cuarta parte del PIB mundial.