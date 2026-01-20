Trump desvela mensajes privados de Rutte y Macron: "No entiendo lo que estás haciendo en Groenlandia"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha utilizado su red social para publicar mensajes privados de su homólogo francés, Emmanuel Macron, y del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en relación con el futuro de Groenlandia y otros aspectos de la actualidad internacional.

En lo que tanto Rutte como Macron coinciden es en destacar su labor en Siria en favor de la reintegración de las autoridades kurdas del noreste del país en el gobierno instaurado tras la caída del régimen de Bashar al Assad, pero el dirigente galo le afea que no ceje en su ambición sobre la isla danesa del Ártico. "No entiendo lo que estás haciendo en Groenlandia", recalca Macron, quien ofrece al neoyorquino utilizar el Foro Económico Mundial de Davos para convocar al margen una cumbre del G7 a la que también acudan las autoridades de Ucrania, Dinamarca, Siria y Rusia.

En una publicación anterior en su red social, Trump ya anunció que mantendría en Davos una reunión con "las distintas partes" implicadas en el futuro de Groenlandia a raíz de una llamada telefónica con Mark Rutte. Con todo, se reafirmó en que "no hay vuelta atrás" en su decisión de hacerse con el territorio autónomo de Dinamarca, hasta el punto de que ha colgado una imagen generada con inteligencia artificial en la que se recrea clavando la bandera de Estados Unidos en la isla ártica en compañía de su vicepresidente, JD Vance, y su secretario de Estado, Marco Rubio.

Imagen publicada por Trump sobre su conquista de Groenlandia

En cuanto al mensaje que el magnate estadounidense ha recibido del propio Rutte, y del que también ha decidido exhibir una captura de pantalla, el líder de la Alianza Atlántica le traslada que está "comprometido" a "encontrar una manera de avanzar" en lo relativo a Groenlandia, al tiempo que le promete que destacará sus logros "en Siria, Gaza y Ucrania" en su comparecencia ante los medios.

Trump, muy activo hoy en su red social, también ha tirado de IA para mostrar su conquista de Canadá a los principales dirigentes europeos y al responsable de la OTAN, reunidos con él en el Despacho Oval. En el mapa del continente americano que exhibe también figura Venezuela como territorio de Estados Unidos.

Imagen generada con IA por Trump para exhibir su conquista del continente americano

Críticas a Reino Unido

En paralelo, Trump ha asegurado en otro texto publicado recientemente que Reino Unido "planea ceder" a Mauricio, "sin ningún motivo", la isla de Diego García, sede de "una vital base militar estadounidense". "Sin duda, China y Rusia han notado este acto de absoluta debilidad", ha sostenido.

"Que Reino Unido ceda territorios extremadamente importantes es un acto de GRAN ESTUPIDEZ, y se suma a una larga lista de razones de seguridad nacional por las que Groenlandia debe ser adquirida. Dinamarca y sus aliados europeos deben HACER LO CORRECTO", ha subrayado en un texto en el que utiliza las mayúsculas para enfatizar sus opiniones.