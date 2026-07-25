Mapa de las propiedades de Amancio Ortega: más de 132 activos repartidos en 13 países tras su mayor compra en París

El fundador de Inditex, Amancio Ortega, continúa con sus inversiones inmobiliarias y posee la mayor cartera de inmuebles en manos privadas, con alrededor de 132 activos repartidos en trece países, tras su última adquisición: un complejo de oficinas en París por 850 millones de euros.

En lo que va del año, el principal accionista de Inditex ha cerrado al menos cuatro adquisiciones inmobiliarias valoradas en más de 1.302 millones de euros: una torre de apartamentos de alta gama The Kensington en Boston, adquirida por 205 millones de euros; un centro logístico en Países Bajos por 132 millones y otro en Canadá por 115 millones de euros, y el complejo de oficinas parisino, según los datos recogidos por Europa Press.

A esto se suma su participación en el consorcio liderado por el fondo Macquarie para comprar la totalidad del holding logístico australiano Qube mediante una oferta vinculante de 11.700 millones de dólares australianos (6.895 millones de euros).

Ortega ya se había convertido en el dueño de sedes de gigantes tecnológicos como Meta (Facebook) y casero de medios de comunicación como el prestigioso semanario británico The Economist, además de bancos y marcas de lujo. Su cartera incluye hoteles, naves logísticas, bloques residenciales y centros comerciales, entre otras propiedades.

Esta estrategia le ha llevado a ocupar el segundo puesto entre las mayores fortunas de Europa y el décimo a nivel mundial, según Forbes, que estimaba su patrimonio en 124.000 millones de dólares (114.943 millones de euros) en marzo.

Las propiedades más valiosas de Amancio Ortega

La reciente adquisición parisina se ha convertido en la compra de mayor valor de Ortega. El inmueble acoge la sede de Tikehau Capital y alberga las oficinas de Mitsubishi, Standard Chartered, NatWest, Investec o la naviera CMA CGM. El activo se ubica en el distrito VIII de París, donde se encuentran también el Palacio del Elíseo, el Arco del Triunfo o la Plaza de la Concordia.

Entre las propiedades más emblemáticas, destaca el edificio Royal Bank de Toronto (Canadá), adquirido en 2022 por 800 millones de euros, siendo este el segundo activo más caro de su cartera. El rascacielos es la sede corporativa del Royal Bank, el principal banco canadiense, y se distingue por su fachada de cristal recubierta con una fina capa de oro de 24 quilates, cuyo color destaca en el skyline de la ciudad.

La capital británica alberga la tercera propiedad más cara de Ortega, el edificio The Post Building, adquirido en 2019 por 700 millones de euros, cerca de Oxford Street y sede de la consultora McKinsey & Company.

Le sigue la compra de noviembre de 2025 en Vancouver, que compite por el cuarto puesto con el edificio Adelphi Building de Londres, adquirido en 2018 también por 680 millones de euros. El complejo de Vancouver cuenta con una torre de 22 pisos y otra de 19, teniendo como inquilinos a Amazon, Loblaws City Market, Oakberry y Starbucks.

Por su parte, el Adelphi Building es conocido por ser la sede de The Economist, ubicado en la calle John Adam Street, y también alberga oficinas de BlackRock, Spotify y Shiseido.

En quinta posición figura el edificio Troy Block, un complejo de oficinas en Seattle (EE.UU.), comprado en 2019 por 656 millones de euros, con el que Ortega se convirtió por primera vez en el casero de Amazon, tras cerrar la compra de parte de su sede central por dicho importe. Ese mismo año adquirió también dos edificios del complejo Arbor Blocks por 375 millones, donde Meta tiene su segunda sede principal.

Ortega cerró al menos diez compras por más de 1.655 millones en 2025

Ortega cerró al menos diez adquisiciones inmobiliarias valoradas en más de 1.655 millones de euros en 2025, culminando el año con la compra del edificio en Vancouver de 680 millones, donde refuerza su papel como casero de Amazon, según los cálculos de Europa Press.

Entre las compras destacadas de ese año figura el Sabadell Financial Center, inmueble que alberga las oficinas del Banco Sabadell en Estados Unidos, adquirido por 274,4 millones de dólares (unos 236 millones de euros).

Ortega invirtió también en dos hoteles en 2025: uno en París valorado en 97 millones de euros y otro en Ámsterdam por 85 millones.

Principales compras en España

En el verano de 2025 el vehículo inversor de Ortega cerró la compra de un edificio de oficinas en Barcelona en el que se encuentra la sede del Grupo Planeta, a Blackstone por 250 millones de euros, la mayor adquisición de Ortega en España desde la compra de la Torre Foster de Madrid en 2016 por 490 millones.

Ortega posee alrededor de 40 activos inmobiliarios en España distribuidos por las principales ciudades españolas. Las propiedades más valiosas se encuentran en Madrid, concentradas mayoritariamente a lo largo del Paseo de la Castellana, como Castellana 24 (458 millones) y la Torre Picasso (400 millones).

Barcelona es la segunda ciudad donde el fundador de Inditex concentra más activos inmobiliarios, con siete edificios ubicados a lo largo del Paseo de Gracia, una de las avenidas más emblemáticas de la capital catalana.

Un imperio intercontinental

Ortega comenzó su expansión fuera del viejo continente en 2006, cuando aterrizó en Miami con la compra del Hotel Epic por un importe no revelado. Desde entonces, ha logrado consolidarse en Estados Unidos con más de 35 activos inmobiliarios distribuidos por las principales ciudades del país.

El fundador de Inditex posee un edificio en Ciudad de México, en el exclusivo barrio de Polanco, cuyo precio de adquisición también se desconoce.

Su expansión llegó hasta Asia en 2016 con su llegada a Seúl, donde adquirió el edificio M.Plaza por 238 millones. El activo se encuentra en Myeongdong, la principal zona comercial de Corea del Sur.

El fundador y primer accionista de Inditex ingresará este año 3.234 millones de euros en concepto de dividendos de la compañía, por encima de los 3.104 millones de euros que percibió por este concepto el año pasado.

Ortega, que controla el 59,294% de la compañía, equivalente a un paquete de 1.848 millones de acciones, invierte parte de los dividendos que recibe de Inditex en el sector inmobiliario.