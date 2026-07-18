Amancio Ortega acelera su inversión inmobiliaria en EEUU con la compra de una torre residencial de lujo en Boston

Amancio Ortega sigue ampliando su imperio inmobiliario internacional. El fundador de Inditex, a través de su sociedad de inversión Pontegadea, ha adquirido The Kensington, una torre residencial de lujo situada en el centro de Boston, por 234 millones de dólares (unos 205 millones de euros), en una operación que consolida su creciente apuesta por el mercado estadounidense de viviendas destinadas al alquiler de alta gama.

La compra supone un nuevo hito dentro de una estrategia que ha cobrado fuerza en los últimos años y que ha convertido a Estados Unidos en uno de los principales destinos de las inversiones inmobiliarias del empresario gallego. Con esta operación, Pontegadea acumula ya alrededor de 1.350 millones de euros invertidos en activos residenciales de lujo en el país norteamericano.

The Kensington está ubicado en una de las zonas más cotizadas de Boston, en pleno distrito de los teatros y junto a Chinatown. El inmueble cuenta con 27 plantas y alberga 381 apartamentos de lujo concebidos para el mercado del alquiler de alto nivel.

El complejo ofrece numerosos servicios dirigidos a un público de elevado poder adquisitivo, entre ellos conserjería las 24 horas, piscina exterior, gimnasio, club privado, centro de negocios, salas para eventos, zonas comunes con barbacoas y espacios específicos para mascotas.

El edificio ha sido adquirido a Kensington Investment Management, promotora original del proyecto, y responde al modelo de inversión que caracteriza a Pontegadea: activos de alta calidad, situados en ubicaciones estratégicas y con capacidad para generar rentas estables a largo plazo.

La operación en Boston se suma a una serie de adquisiciones realizadas desde 2022, cuando Pontegadea decidió diversificar su cartera con inversiones en el segmento residencial de lujo, hasta entonces poco habitual en su estrategia.

La primera gran operación llegó con la compra de la torre 19 Dutch Street, en Manhattan, por 487,5 millones de dólares. Posteriormente incorporó Kiara, un edificio de 41 plantas y 461 viviendas en Seattle; el complejo residencial del 727 West Madison, en Chicago, con 492 apartamentos; y una torre de 46 plantas en Fort Lauderdale (Florida).

Con la incorporación de Boston, Pontegadea refuerza su presencia en algunas de las ciudades con mayor dinamismo inmobiliario de Estados Unidos.

Aunque las viviendas de lujo han ganado protagonismo, el grueso del patrimonio inmobiliario de Pontegadea sigue concentrándose en edificios de oficinas, locales comerciales 'prime', plataformas logísticas, hoteles e infraestructuras.

El patrimonio inmobiliario del grupo superaba los 21.000 millones de euros al cierre de 2025, alimentado por los dividendos que Ortega percibe como principal accionista de Inditex, donde mantiene alrededor del 60% del capital.

Esta sólida capacidad financiera ha permitido al empresario desarrollar una política de inversión basada en adquisiciones selectivas, con escaso recurso al endeudamiento y una clara vocación patrimonialista.

Más allá del sector inmobiliario, Pontegadea ha ampliado sus inversiones hacia ámbitos como la energía, los puertos o los aparcamientos, al tiempo que continúa extendiendo su presencia internacional con activos en países como Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos o Corea del Sur.

Uno de los rasgos que define la estrategia de Amancio Ortega es la búsqueda de inmuebles ocupados por grandes compañías y con contratos de larga duración. Entre los principales inquilinos de su cartera figuran empresas como Amazon, Apple, Meta, Nike, Spotify o Zara, además de operadores logísticos como FedEx, Home Depot y Walmart.

Fiel a esa filosofía de inversión, Pontegadea apenas ha realizado desinversiones desde su creación, manteniendo la mayor parte de sus activos durante largos periodos y priorizando la generación de rentas estables frente a la compraventa especulativa de inmuebles.