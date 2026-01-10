María Jesús Montero insiste: “Buscamos la redistribución de la riqueza”

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, exigió que pidan perdón quienes acusaron a su partido de acordar un cupo catalán “a sabiendas de que era mentira”. “Somos un partido que busca la igualdad de oportunidades, que busca la redistribución de la riqueza, que busca en definitiva que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, estén implicados en el contrato social que tenemos con ellos”, aseguró.

En este sentido se pronunció Montero durante el inicio de la celebración de la interparlamentaria regional socialista, que tuvo lugar en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, y donde dedicó parte de su intervención a defender su propuesta de reforma del nuevo modelo de financiación autonómica que incrementa el porcentaje de cesión a comunidades autónomas del IRPF desde el 50% al 55% y del IVA desde el 50% al 56,5%.

A este respecto, María Jesús Montero dijo que el PSOE “va a la ofensiva” a la hora de exigir que los presidentes autonómicos expliquen qué es lo que van a hacer con todos los recursos que se están planteando y que el Gobierno tiene previsto proporcionar a las comunidades autónomas. “¿Realmente van a construir hospitales? ¿Van a poder poner en marcha consultorios centros de salud, escuelas de cero a tres años? ¿O lo que se va a hacer es lo que se viene haciendo, en el que lo que se pretende es que se produzca un deterioro progresivo de los servicios públicos que provoque desapego de los ciudadanos sobre lo público?”, se preguntó.

La lider socialista incidió en la importancia de que se garantice de que estos recursos van a redundar en el interés general de la ciudadanía. “No hacemos un esfuerzo el Gobierno de España de 21.000 millones para que ese dinero vaya a la Quirón o para que al final vaya a las universidades privadas”, dijo. La también ministra de Hacienda apostó por “crear riqueza para repartirla”, y en este punto agradeció el apoyo de los sindicatos CCOO y UGT.

Sanidad y educación públicas

Y señaló la sanidad y la educación pública, el acceso a la vivienda asequible, la justicia gratuita o la inversión productiva como ejes principales a los que deberían estar destinados los 21.000 millones de euros anuales en consonancia con las acciones del Gobierno de Pedro Sánchez que calificó como “políticas de éxito”, en particular la política económica “que es referencia en el conjunto del mundo y que necesitamos que llegue hasta la última familia que tiene dificultades”.

En el ámbito autonómico, Montero defendió que Andalucía sería la comunidad más beneficiada de la reforma del sistema de financiación: “Ahora que pidan perdón todos aquellos que nos acusaron de estar haciendo un acuerdo que traicionaba Andalucía y que beneficiaba a otros territorios frente a Andalucía. Porque podrán esconderse en tecnicismos, en frases o lo que ellos quieran, pero la realidad es que el rendimiento del modelo de financiación, el resultado del modelo de financiación que se pone encima de la mesa proporciona a Andalucía más recursos que a ninguna otra comunidad autónoma. Y eso es imbatible”, dijo.