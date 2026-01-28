Mediolanum, un modelo de asesoramiento financiero personalizado en Ourense

De izda. a dcha., Rocío Meleiro y Ángel (Anxo) Álvarez, Family Bankers de Banco Mediolanum, e Ivonne Pousa, Responsable de Galicia y la zona Norte de Banco Mediolanum.

Gestionar los ahorros no es fácil. Por eso, contar con el apoyo de un asesor financiero que ayude a tomar decisiones con calma y seguridad es primordial. Especialmente en momentos de incertidumbre como el actual. Porque las personas que tienen su dinero bien cuidado viven con mayor tranquilidad. Así lo entiende Banco Mediolanum, entidad española que cuenta con la principal red de asesores financieros del país, más de 1.600 profesionales, y que está reforzando su presencia en Galicia. En concreto, en la zona de Ourense.

“Los ahorros y el patrimonio de las personas son más que dinero. Son el reflejo de años de trabajo y esfuerzo; la proyección de sueños y necesidades. Son un bien que hay que cuidar y saber administrar. Por eso, la figura del asesor financiero, que en Banco Mediolanum conocemos como Family Banker, es primordial”, asegura Ivonne Pousa, responsable de Galicia y la zona Norte de la entidad.

Según explica Pousa, la confianza es clave y solo se logra con una relación cercana y a largo plazo. Por eso, “es muy importante que cada cliente tenga su Family Banker. La misma persona siempre, que escucha y entiende la situación y los objetivos y, en función de ellos, diseña un plan personalizado que ajusta si las circunstancias cambian. Y se desplaza donde y cuando sus clientes le necesitan. Acompaña en el tiempo”.

Este modelo de asesoramiento ha sido reconocido: Banco Mediolanum ha sido considerada los últimos seis años como la entidad con los clientes más satisfechos de España, según la consultora independiente Stiga.

Además, casi todos sus clientes (el 94,3 %) conocen el nombre de su asesor. De hecho, tienen su número de teléfono para contactar con él cuando lo necesiten. Cifras que demuestran la solidez de un modelo que pone al cliente en el centro.

Mayor presencia en Ourense

Dentro de su plan de crecimiento, Banco Mediolanum ha puesto el foco en Galicia, donde quiere ampliar tanto su número de clientes como de profesionales, y ha inaugurado una nueva Family Bankers Office en O Barco de Valdeorras.

Este nuevo espacio, que se añade en la provincia al de Ourense y al de O Carballiño, está pensado para ofrecer una atención cercana a los clientes y a facilitar el desempeño de su actividad a los asesores. Lo lidera Ángel (Anxo) Álvarez, un profesional con más de 20 años de experiencia en el sector bancario.

“Necesitamos crecer por dentro”, concluye Pousa. Por eso, para dar respuesta a las peticiones de asesoramiento de la comarca de Valdeorras, “buscamos talento local, profesionales del sector bancario con espíritu emprendedor que tengan ganas de acompañar a las personas en algo tan importante como la gestión de sus ahorros”.

Banco Mediolanum forma parte de Grupo Mediolanum, un grupo bancario europeo sólido y robusto, solvente y rentable que es una las 112 entidades significativas de Europa, supervisada directamente por el BCE.