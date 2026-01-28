Directo | Llega la borrasca de alto impacto Kristin tras las lluvias e inundaciones de Joseph en Ourense, minuto a minuto

La subida del río Miño por las lluvias de la borrasca Joseph anegaron las termas de A Chavasqueira, en Ourense

Sigue en directo la llegada de la borrasca Kristin que eleva el riesgo de inundaciones en Ourense por lluvias intensas y deshielo, con especial preocupación en ríos como el Arnoia y el Avia.

La llegada de la borrasca Kristin ha vuelto a activar las alertas meteorológicas este miércoles en la provincia de Ourense. Según las previsiones, la cota de nieve se sitúa inicialmente en torno a los 800 metros, aunque irá ascendiendo de forma progresiva a lo largo de la jornada.

Durante la primera mitad del día se esperan precipitaciones generalizadas, que podrán ser intensas en la mitad sur provincial. Sin embargo, el mayor riesgo llegará por la tarde, cuando el ascenso de las temperaturas provoque un rápido deshielo del manto nivoso acumulado en las últimas horas.

El agua procedente de esa fusión se sumará a las lluvias y a la saturación del terreno, lo que podría generar una segunda oleada de crecidas en ríos como el Arnoia o el Avia. Los alcaldes de varios municipios afectados, desde Baños de Molgas hasta Ribadavia, ya han advertido de que lo peor podría estar aún por llegar.

Las perspectivas a corto y medio plazo no invitan al optimismo. La retirada de la borrasca Joseph no supone el fin del episodio de inestabilidad, ya que los modelos meteorológicos apuntan a que el tiempo adverso se mantendrá al menos hasta mediados de la próxima semana, prolongando el riesgo de nuevos episodios de lluvias y crecidas.

Sigue en directo, minuto a minuto, la actualidad de la borrasca en la provincia.