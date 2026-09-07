Los mercados, atentos a un posible alza de tipos del BCE

La mayoría de analistas coinciden en que el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) subirá los tipos de interés hasta el 2,5% en su reunión del jueves ante unas expectativas de inflación al alza, y no descartan otro posible incremento de la tasa de referencia antes de acabe el año. El Comité se reunirá mientras los ataques cruzados en Oriente Próximo se recrudecen y con el barril de Brent acercándose a los 100 dólares, por lo que la decisión de política monetaria apunta a un endurecimiento en línea con la ya tomada en el mes de junio.

La inflación de la eurozona se situó en el 3,3% en agosto, frente al 2,9% registrado en julio con los precios de la energía incrementándose desde el 10,3% de julio al 14,4%. Aún así, la inflación subyacente se moderó una décima, hasta el 2,1%, lo que muestra signos de una continencia en las expectativas inflacionistas.

De hecho, Carsten Brzeski, director global de macroeconomía de ING Research, considera la futura decisión como una subida de tipos de precaución, a pesar de que al BCE no le guste el término, con la que el banco central buscaría “reforzar su credibilidad y anticiparse a cualquier posible efecto indirecto o incluso de segunda ronda derivado de la actual crisis de los precios de la energía. Con los precios del petróleo aún elevados y el riesgo de una nueva subida drástica del precio del gas en auge, a la mayoría de los responsables de la política monetaria del BCE les resultará difícil no ver motivos suficientes para otra subida de tipos, resaltó Brzeski.

Las opiniones de los analistas se basan también en las declaraciones que miembros del BCE realizaron en las últimas semanas. Isabel Schnabel, representante alemana en el Comité Ejecutivo del BCE, defendió que “será necesario un mayor ajuste” y el economista jefe del la entidad con sede en Fráncfort, Philip Lane, anticipó que la tasa de inflación se mantendrá en niveles próximos al 3% durante el resto de año, un nivel “muy por encima del objetivo del 2%”. “Los miembros más hawkish -halcones- como Schnabel o Lane han manifestado su preocupación por los niveles de inflación, y recalcaron la necesidad de mantener una política monetaria levemente restrictiva para luchar contra la evolución negativa de los precios derivada de los elevados costes energéticos”, declaró la jefa de Renta Fija de Ibercaja Gestión, Cristina Gavín.

Posible subida en diciembre

El incremento de la tasa de referencia de está semana se da por descontado, por lo que los mercados están ya valorando cuál será el próximo movimiento del BCE y muchos análisis ya apuntan a otro endurecimiento de la política monetaria para diciembre. “Aunque las últimas decisiones se han adoptado con bastante consenso, comienzan a apreciarse mayores diferencias dentro del Consejo de Gobierno”, matizó el analista de A&G Global Investors Germán García Mellado.