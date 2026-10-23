Meta se desploma en la bolsa tras presentar sus resultados

La presentación de resultados de Meta acabó convirtiéndose en uno de los principales focos de atención de la jornada del jueves en Wall Street. A pesar de que la compañía superó las previsiones del mercado y volvió a demostrar la fortaleza de su negocio publicitario, los inversores centraron su atención en el aumento de los gastos y en las enormes inversiones previstas para impulsar su apuesta por la inteligencia artificial (IA), lo que provocó un fuerte castigo bursátil al cierre de la sesión.

Las acciones de la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp cerraron la jornada con una caída cercana al 7%, situándose en torno a los 649 dólares (unos 600 euros) por título. El descenso borró decenas de miles de millones de dólares de capitalización bursátil en una sola sesión y reflejó las dudas del mercado sobre el ritmo de gasto que la empresa tendrá que asumir en los próximos años.

En el tercer trimestre, Meta obtuvo unos ingresos de 64.600 millones de dólares (aproximadamente 59.800 millones de euros), lo que supone un crecimiento interanual del 26% y confirma que la publicidad digital sigue siendo una poderosa fuente de ingresos para el grupo. El beneficio por acción alcanzó los 7,40 dólares (unos 6,85 euros), también por encima de lo esperado por los analistas.

Sin embargo, las cifras también mostraron un notable aumento de los costes. Los gastos totales ascendieron a 51.600 millones de dólares (alrededor de 47.700 millones de euros), una cantidad muy superior a la registrada hace un año. Una parte importante de este incremento se debe a costes extraordinarios, pero también a las fuertes inversiones destinadas al desarrollo de IA, infraestructuras y centros de datos.

De hecho, la compañía destinó 34.900 millones de dólares (unos 32.300 millones de euros) a inversiones de capital durante el trimestre. Se trata de una cifra histórica que evidencia hasta qué punto Meta está acelerando la carrera tecnológica para competir con otros gigantes del sector en el desarrollo de sistemas avanzados de IA.

Los inversores interpretaron que, aunque el negocio atraviesa un momento de gran fortaleza, el coste de mantener el liderazgo tecnológico será cada vez mayor. El mercado premió los ingresos y el crecimiento, pero penalizó unas perspectivas de gasto que seguirán aumentando en los próximos ejercicios.

En este contexto, la reciente sanción conocida en Nuevo México actuó más como un elemento de presión adicional que como el principal factor de la caída. La atención de Wall Street estuvo centrada principalmente en las cuentas trimestrales y en la magnitud de las inversiones anunciadas por la compañía, que se enfrenta al reto de seguir aumentando ingresos al mismo tiempo que destina decenas de miles de millones de euros a la construcción de la infraestructura necesaria para la próxima generación de inteligencia artificial.

Así, la lectura de la sesión del pasado jueves fue clara: Meta sigue creciendo a gran velocidad y genera cerca de 60.000 millones de euros de ingresos en apenas tres meses, pero los mercados empiezan a preguntarse si el enorme desembolso exigido por la carrera de la IA acabará reduciendo la rentabilidad que durante años convirtió a la compañía de Mark Zuckerberg en una de las favoritas de Wall Street.