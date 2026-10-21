Multa histórica a Meta de 25.000 millones de dólares por engañar a los usuarios de Facebook

La compañía tecnológica Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, ha recibido una multa de 25.000 millones de dólares (más de 22.000 millones de euros) después de que un juez de Nuevo México, en Estados Unidos, concluyese que engañó a los usuarios de Facebook sobre sus políticas de privacidad y moderación de contenidos.

La resolución, dictada este miércoles por el juez Francis Mathew, supone una de las mayores sanciones económicas impuestas a Meta. La compañía, fundada por Mark Zuckerberg, ha anunciado su intención de recurrir la decisión judicial.

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, había solicitado una multa de entre 35.000 y 40.000 millones de dólares, mientras que la empresa defendía que la cantidad no debía superar los 3.400 millones.

El escándalo de Cambridge Analytica, en el origen del caso

La demanda se centra en las declaraciones de Facebook sobre la protección de los datos personales de sus usuarios, especialmente en relación con el escándalo de Cambridge Analytica.

A través de una aplicación de test de personalidad desarrollada por un tercero, se recopilaron datos de aproximadamente 87 millones de usuarios, que terminaron en manos de Cambridge Analytica, empresa vinculada, entre otros clientes, a la campaña presidencial de Donald Trump de 2016.

Según la sentencia, Meta incurrió en millones de infracciones de las normas de protección al consumidor. El juez ha considerado especialmente relevantes la reiteración de las conductas, su carácter deliberado y la participación de altos cargos de Facebook.

El fiscal general ha anunciado que los 25.000 millones de dólares se destinarán a un fondo estatal para educación. Durante el juicio, celebrado a principios de octubre, Meta negó que existiesen pruebas de perjuicios relacionados con sus políticas de privacidad y moderación. Los fiscales, por su parte, sostuvieron que la compañía había engañado a la población de Nuevo México sobre sus estándares de protección de datos.

En el procedimiento participaron mediante declaraciones grabadas Mark Zuckerberg y la exdirectora de operaciones Sheryl Sandberg.