De los Mozos no continuará como CEO de Indra tras mes y medio en el cargo y Simón sustituto

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, no continuará en su cargo, según ha anunciado este lunes la compañía, que ha puesto en marcha un proceso de selección para la búsqueda de un nuevo CEO.

"En el marco del proceso previo a la convocatoria de la próxima junta general ordinaria de accionistas de la compañía, ante el inminente vencimiento de su mandato y debido a la no continuidad de José Vicente de los Mozos, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo de la sociedad, de acuerdo con el reglamento del consejo de administración, ha puesto en marcha en el día de hoy un proceso de selección de un candidato a consejero delegado", ha anunciado la compañía.

El actual consejero delegado continuará ejerciendo sus funciones con el objetivo de facilitar el proceso de transición en la compañía.

Por otro lado, la sociedad ha informado de que la celebración de la junta general de accionistas está prevista en segunda convocatoria para el 30 de junio de 2026.

Solo mes y medio

De los Mozos llevaba tres años, desde mayo del 2023, como consejero delegado de la firma, en los que ha conseguido que se revalorice su acción y en los que ha impulsado la fusión con la firma de los hermanos Escribano, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

La marcha de De los Mozos, presidente también del comité ejecutivo de Ifema, llega después de poco más de un mes y medio del nombramiento de Ángel Simón como presidente no ejecutivo de la firma en sustitución de Ángel Escribano.

Simón, ex consejero delegado de CriteriaCaixa, aterrizaba en Indra el día 2 de abril con un cargo representativo, sin funciones ejecutivas, para cerrar la crisis de gobernanza en la que Indra llevaba sumida varios meses.

No obstante, a finales del mes de abril, el consejo de administración de la multinacional acordó su nombramiento como vocal de la comisión de estrategia y de la comisión delegada ejecutiva para cubrir las vacantes generadas tras la dimisión de Ángel Escribano como presidente de ambos órganos.

Tras esta decisión y una vez reunidas, tanto la comisión de estrategia como la comisión delegada ejecutiva designaron a Ángel Simón como presidente de ambas comisiones, con lo que ostentaba poder ejecutivo.

Con la salida de De los Mozos, Indra vuelve a ser protagonista de una crisis de gobernanza, tras superar la generada por las presiones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) -primer accionista de la compañía, con un 28% del capital-, que desembocó en la dimisión de Ángel Escribano, presidente de la empresa hasta el 1 de abril.