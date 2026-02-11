Naturgy impulsa un 53% la canalización de biometano por sus redes durante 2025

Naturgy, a través de las redes de distribución de su distribuidora de gas Nedgia, canalizó más de 170 gigavatios hora (GWh) de biometano durante 2025, lo que representa un incremento del 53% con respecto al año anterior, con un total de 14 plantas de biometano ya conectadas y en operación. En un comunicado, la energética destacó que la evolución registrada en 2025 consolida la senda alcista iniciada en ejercicios anteriores y “confirma al biometano como un vector energético clave en el impulso de una transición energética competitiva”.

El crecimiento de este gas verde en España se basó en la maduración tecnológica del biometano y en la incorporación progresiva de nuevas plantas de producción a la red de Nedgia, que cuenta ya con esas 14 instalaciones conectadas que inyectaron durante el pasado año esos 170 GWh de biometano, una cantidad equivalente al consumo anual de más de 33.000 hogares. Naturgy, la primera gasista y tercera eléctrica de España, estimó que esta energía de origen renovable permitió una reducción de emisiones de más de 34.000 toneladas de CO2.

Asimismo, este impulso del gas verde continuará en los próximos meses, ya que Nedgia tiene en cartera 98 proyectos con contrato firmado para inyectar gas verde en la red que podrían sumar un volumen superior a los 5,8 teravatios hora (TWh) al año, cifra equivalente al consumo anual de 1,1 millones de hogares. De estos proyectos, 14 podrían comenzar a inyectar gas verde en la red a lo largo de 2026. El consejero delegado de Nedgia, Raúl Suárez, consideró que el biometano “ya es una realidad” en el sistema energético español.