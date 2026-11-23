El gigante tecnológico Nvidia ha anunciado este lunes, 23 de noviembre, el regreso de Jensen Huang como presidente y consejero delegado de la compañía, apenas once días después de su dimisión tras salir a la luz varias relaciones extramatrimoniales, incluida una con una mujer presuntamente vinculada al espionaje chino. La decisión ha provocado una reacción inmediata de los mercados, con una subida del 29% en las acciones de Nvidia antes de la apertura de Wall Street.

La restitución se produce después de que el consejo de administración de la empresa aprobase por unanimidad el retorno de su fundador, quien también recuperará su puesto en la junta directiva con efecto inmediato. El movimiento supone un cambio de postura respecto a la semana pasada, cuando los responsables de Nvidia habían descartado públicamente su regreso.

Según el comunicado oficial, el consejo mantuvo una serie de conversaciones y reuniones con Huang que permitieron recuperar la confianza en su capacidad para dirigir una de las compañías más importantes del sector de la inteligencia artificial.

El escándalo que provocó la dimisión de Jensen Huang

El pasado 12 de noviembre, Jensen Huang abandonó la dirección de Nvidia después de que trascendieran varias relaciones extramatrimoniales, entre ellas una con una mujer sobre la que existen sospechas de posibles vínculos con los servicios de inteligencia chinos.

La controversia desencadenó preocupaciones sobre la seguridad nacional estadounidense debido al papel estratégico de Nvidia en el desarrollo de los chips utilizados para inteligencia artificial.

Tras la dimisión, Colette Kress, hasta entonces directora financiera de Nvidia, asumió temporalmente las funciones de consejera delegada, mientras Harvey Jones se hacía cargo de la presidencia del consejo de administración.

La salida del fundador se produjo en un momento de fuertes turbulencias bursátiles para la empresa, cuyas acciones habían perdido alrededor del 48% de su valor desde principios de octubre, equivalente a unos 2,8 billones de dólares.

Trump celebra el regreso de Huang a Nvidia

El presidente de Estados Unidos ha sido uno de los principales defensores de la restitución del ejecutivo de origen taiwanés.

Tras conocerse la decisión, Donald Trump ha asegurado que el consejo de Nvidia ha tomado la decisión correcta y ha destacado la importancia de mantener el liderazgo de Huang para el futuro de la compañía y de la economía estadounidense.

Además, el mandatario ha sostenido que el Gobierno norteamericano no dispone de pruebas que acrediten que Huang haya cometido alguna ilegalidad.

"Personalmente, he tenido la oportunidad de conocer a Jensen, y es un gran patriota y un tesoro nacional", ha declarado Trump, que también ha considerado necesario que la empresa continúe con su investigación interna.

De rechazar su regreso a recuperarlo en menos de una semana

La decisión supone un giro respecto a la postura que Nvidia había mantenido hasta hace unos días. Durante la presentación de resultados del tercer trimestre, celebrada el 17 de noviembre, Harvey Jones había asegurado que el consejo no tenía intención de restituir a Jensen Huang como consejero delegado, afirmando que ya estaba en marcha la búsqueda de un sustituto permanente.

Sin embargo, las conversaciones posteriores con el ejecutivo y la información recibida de las autoridades estadounidenses terminaron modificando la posición de la junta. "El consejo cree que Jensen es la persona idónea para dirigir Nvidia y que su restitución redunda en beneficio de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes", ha afirmado Jones.

Por su parte, Huang ha agradecido la confianza de los responsables de la compañía y ha reconocido sentirse honrado por la oportunidad de regresar. "Me honra regresar a Nvidia y liderar una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial", ha declarado.