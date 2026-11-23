El consejo de administración de Nvidia ha decidido restituir a Jensen Huang como presidente y consejero delegado "con efecto inmediato" y, tras confirmarse su vuelta, sus acciones se anotaban una subida del 29% antes de la apertura de Wall Street.

En la decisión de volver a poner al frente de la chipera a Huang ha pesado, como ha señalado la propia compañía, tanto la franqueza mostrada por el directivo en lo relativo a las relaciones extramatrimoniales que abrieron la polémica como su demostrada capacidad para dirigir la firma. Asimismo, el aval del presidente Trump subraya que su regreso a la primera línea "no representa ningún riesgo para la seguridad nacional".

"El consejo cree que Jensen es la persona idónea para dirigir Nvidia y que su restitución redunda en beneficio de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes", declaró Harvey C. Jones, presidente del consejo de administración de la empresa de semiconductores.

Por su parte, Huang ha agradecido la confianza: "Me honra regresar a Nvidia y liderar una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial. Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un compromiso renovado. Tengo muchas ganas de volver al trabajo".

Apoyo de Trump

Para el presidente de Estados Unidos, se trata de "la decisión correcta y apropiada", después de que el fiscal general confirmase que no posee pruebas de que haya incurrido en conducta ilegal alguna. "Personalmente, he tenido la oportunidad de conocer a Jensen, y es un gran patriota y un tesoro nacional", ha añadido Trump.

Diez días de tormenta

El anuncio de la restitución en el cargo de Jensen Huang llega después de su dimisión el pasado día 12. Huang abandonaba el liderazgo de la empresa que ayudó a fundar en 1993 tras salir a la luz varias infidelidades, incluyendo una relación con una mujer supuestamente relacionada con el espionaje chino.

Como consecuencia de su renuncia, Colette Kress, hasta entonces vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Nvidia, asumía el mando de manera temporal, mientras el consejo de administración buscaba un sustituto definitivo. Sin embargo, el fuerte desplome de la cotización de las acciones de Nvidia, alentó el retorno del ejecutivo de origen taiwanés.

Aunque el consejo de Nvidia se mantenía en la idea de pasar página, descartando la posibilidad del retorno de Jensen Huang, tal y como había zanjado el propio Harvey Jones, finalmente se impuso la opción de su regreso en un momento en que la firma ha perdido un 48% de su valor —unos 2,6 billones de euros—.

A pesar de su vuelta, a la luz de los recientes informes que indican que Jensen Huang podría haber sido objeto de una operación de inteligencia extranjera, el consejo de administración de Nvidia formó un comité para investigar lo ocurrido, cuya labor continuará hasta su conclusión.

Recuperación de Nvidia

El retorno del cofundador e histórico CEO de la empresa ha catapultado la valoración de la compañía en más de un billón de dólares, volviendo a superar el umbral de los cuatro billones de dólares.

Tras el toque de campana en Wall Street, los títulos del diseñador de chips de vanguardia para IA llegaban a subir hasta un 36,6%, borrando en su totalidad las pérdidas acumuladas desde el anuncio de la dimisión de Huang, de un 27%, y recuperando en gran parte el 48% perdido desde el máximo intradía del pasado 6 de octubre.

En concreto, las acciones de Nvidia han escalado este lunes hasta los 171,50 dólares, un 36,6% por encima del anterior cierre de 125,53 dólares. De este modo, la capitalización bursátil de Nvidia, que apenas superaba los 3 billones de dólares (2,7 billones de euros) antes de la apertura, llegaba a alcanzar los 4,1 billones de dólares (3,7 billones de euros) durante la sesión, aunque aún por debajo de los casi 5,8 billones de dólares (5,2 billones de euros) de principios de octubre.