El paro baja por primera vez del 10% desde el 2008 y el empleo marca récord de 22,4 millones

El paro bajó en el año 2025 a 118.400 personas, lo que supone un descenso del 4,5% respecto a 2024, mientras que el empleo creció en 605.400 puestos de trabajo (+2,8%), cerrándose el ejercicio con un nuevo récord de 22.463.300 ocupados y un número de desempleados inferior a los 2,5 millones, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El descenso del paro en 2025 ha sido inferior al registrado en 2024 (-265.300 desempleados) y en 2023 (-193.400), aunque supera el de 2022 (-79.900). En cuanto a la ocupación, los 605.400 empleos creados el pasado año superan los 468.100 de 2024, aunque no alcanzan los 783.000 de 2023.

Con este retroceso, el desempleo encadena cinco años consecutivos de descensos. En paralelo, el empleo suma también cinco años de crecimiento, tras el ajuste de 2020, el año de la pandemia, cuando se destruyeron 622.000 puestos de trabajo.

La tasa de paro se situó al cierre de 2025 en el 9,93%, medio punto menos que en 2024 y su nivel más bajo desde el primer trimestre de 2008. El número total de desempleados finalizó el año en 2.477.100 personas, la cifra más reducida desde el segundo trimestre de 2008.

Estos datos se produjeron después de que en el cuarto trimestre de 2025 el paro descendiera en 136.100 personas (-5,2%), aunque por debajo de la bajada de un año antes, y de que la ocupación aumentara en 76.200 personas (+0,3%), su mejor comportamiento para un cuarto trimestre desde 2021.

La mayor parte del empleo creado en 2025 correspondió al sector privado, con 555.300 nuevos ocupados, lo que representa cerca del 92% del total. Además, el 95% de los nuevos puestos fueron a tiempo completo, con un aumento de 574.700 personas (+3%), frente a los 30.700 empleos a tiempo parcial (+1%).

Por tipo de contrato, los asalariados indefinidos aumentaron en casi 547.500 personas (+3,5%), mientras que los temporales lo hicieron en 22.400 (+0,8%). La tasa de temporalidad en el sector privado se situó en el 12,4%.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha subrayado que los datos de la EPA reflejan “un mercado laboral más fuerte, más estable y con empleo de mayor calidad”, que sienta “una base sólida para seguir ampliando el bienestar de los ciudadanos”.

Asimismo, el Ministerio ha destacado que la población activa rozó los 25 millones de personas al cierre de 2025, tras aumentar en casi medio millón en el último año.

La tasa de paro juvenil baja al 23% en 2025

Por otra parte, el número de jóvenes en paro menores de 25 años bajó en 26.500 personas en 2025 (-6,1%), hasta 407.900 desempleados. La tasa de paro juvenil se situó en el 23%, su nivel más bajo desde 2008.

Del total de 2,47 millones de parados, el 16,4% corresponde a jóvenes y el 36,9% a desempleados de larga duración, colectivo que se redujo en 63.200 personas en el último año.