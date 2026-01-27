Trabajo ofrece incentivos a las empresas afectadas por el SMI

El Ministerio de Trabajo tomó la decisión ayer de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% para 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, sin tributación en el IRPF, y ofreció en la negociación con los agentes sociales una compensación para las empresas con mayor afectación del SMI, pero condicionada al mantenimiento del empleo y a que suban los salarios más bajos de sus plantillas. Así lo trasladó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en una comparecencia ante la prensa tras reunirse durante casi tres horas con los agentes sociales. El “número dos” de Trabajo dejó claro que esta compensación no se trata de un “regalo urbi et orbi” a todas las empresas, incluso a aquellas que no tienen ninguna afectación por el SMI. Pérez Rey no entró a detallar en qué consistiría dicha compensación por “respeto” a los trabajos que está realizando Hacienda, ya que aún se está definiendo su diseño, pero admitió que una de las posibilidades es introducir una deducción fiscal en el Impuesto sobre Sociedades.

En cualquier caso, indicó que se trabajará estos días en esa fórmula que permita a las empresas con más trabajadores cobrando el SMI alguna forma de compensación y que el jueves volverá a reunirse la mesa de negociación. “Pero en esto me gustaría ser muy claro. La fórmula de compensación con la que estamos trabajando es una fórmula que debe ser también un incentivo para que las empresas de nuestro país suban salarios. No se trata de que las empresas tengan a sus trabajadores en el salario mínimo interprofesional, sino, muy al contrario, se trata de estimularles para que dejen de tener trabajadores en esa escala tan baja”, indicó.

“Por tanto, sí a la compensación, pero unida, coordinada, con un incentivo que no sea negativo, que no impida a las empresas subir, remontar sus escalas salariales”, indicó Pérez Rey, que añadió que en Trabajo llevan todo el fin de semana trabajando con el Ministerio de Hacienda para buscar fórmulas que puedan hacer que los empresarios den el ok al acuerdo de subida del SMI.

Reacciones

El secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, y la secretaria de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, indicaron que valorarán la propuesta, que aún se debe concretar, en línea a favorecer que la CEOE forme parte del acuerdo y que el próximo jueves comunicarán su decisión en una nueva reunión de la mesa.

Por su parte, la directora del departamento de Empleo, Protección Social y Diversidad de la CEOE, Rosa Santos, indicó que la patronal esperará a tener la propuesta por escrito para plantear su fórmula, ya que la medida está llena de “incógnitas” y añadió que los condicionantes planteados por Trabajo afectarán a la negociación colectiva. Santos reiteró que la propuesta de subida del SMI de 2026 de la CEOE es del 1,5%, pero que “si hay una propuesta que mejore las circunstancias globales de las empresas, se analizará y se traerá una solución”.