Las pernoctaciones hoteleras marcan récord pese a la subida de precios

Las estancias hoteleras alcanzan máximos históricos y los precios encadenan más de cuatro años de incrementos continuos

Un grupo de turistas, en el hotel Barceló en una foto de archivo.

Las pernoctaciones en hoteles aumentaron un 3,4 % en enero, hasta 17,3 millones, la cifra más alta registrada en este mes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los precios hoteleros subieron un 4,3 %, encadenando ya 55 meses al alza.

El mayor crecimiento en pernoctaciones correspondió a los viajeros extranjeros (+3,8 %), mientras que los españoles crecieron un 2,5 %. Por comunidades, Aragón registró la mayor subida de precios (+9,7 %) y Baleares la mayor bajada (-2,6 %).

Entre las categorías, los hoteles de cuatro estrellas aumentaron sus tarifas un 5,3 %, mientras que el ADR (precio medio por habitación ocupada) alcanzó los 116 euros y el RevPAR (ingreso medio por habitación disponible) los 65,9 euros, la cifra más alta desde 2019.

El 48 % de las plazas ofertadas se ocuparon en enero, con Canarias liderando el grado de ocupación (73,1 %). Los destinos con más pernoctaciones fueron Tenerife, Madrid, Barcelona y San Bartolomé de Tirajana, mientras que los turistas extranjeros se decantaron principalmente por Canarias (48,9 %), Cataluña (15 %) y Andalucía (12,5 %).

Entre los viajeros internacionales, los británicos siguen siendo el primer mercado emisor (22,9 %), seguidos de alemanes, franceses, italianos y neerlandeses. El crecimiento refleja la recuperación sostenida y el dinamismo del turismo en España.

