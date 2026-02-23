El lujo impulsa los beneficios de la empresa que gestiona el hotel Plaza de Nueva York

La cadena francesa AccorHotels, que gestiona bajo una de sus primeras marcas el mítico hotel Plaza de Nueva York, ha cerrado 2025 con un beneficio neto ajustado de 504 millones de euros, lo que supone un 20% más que el ejercicio anterior. Aupada por la división de lujo de la firma, la facturación consolidada subió un 4,5% el pasado año, hasta superar los 5.630 millones de euros.

En un año marcado por una fuerte expansión internacional, en el que el gigante hotelero sumó más de 300 nuevas aperturas a su red global, su resultado bruto de explotación (Ebitda) se elevó por encima del 13%, hasta los 1.201 millones de euros, lo que supone mejorar el rango planteado. No se trata del único objetivo que ha logrado sobrepasar, pues también los ingresos por habitación han crecido más del 4% previsto.

"Esta consistente mejora interanual de los resultados confirma la solidez del modelo de negocio del grupo, el atractivo de sus marcas, la relevancia de su posicionamiento geográfico y el compromiso de sus equipos", ha resaltado Sébastien Bazin, presidente y director ejecutivo de un grupo que a cierre de 2025 gestionaba 5.836 hoteles con 881.427 habitaciones.

Y, tras poner en valor que su plataforma de distribución y su programa de fidelización son "cada vez más potentes", el más alto directivo de AccorHotels ha dado cuenta de que, en coherencia con la buena marcha empresarial, ha dado cuenta de que este año se destinarán 450 millones de euros a un programa de recompra de acciones y que el dividendo será un 7% más elevado que el de 2024, hasta situarse en 1,35 euros.

Por segmentos

En cuanto a los segmentos del grupo, la gama Luxury & Lifestyle ha impulsado el crecimiento a través de un alza del 9,8%, mientras que la franja Premium, Midscale & Economy ha registrado un aumento del 2,4%.

Del primer ámbito forman parte cadenas como Fairmont Hotels & Resorts, con propiedades como The Plaza o el londinense The Savoy; Sofitel, en la que destaca la elegancia del Legend Metropole Hanoi; MGallery Hotel Collection, con el South Palms Resort & Spa Panglao como uno de sus máximos exponentes; Raffles, sofisticados alojamientos de ultralujo en las ciudades más importantes del mundo; y Orient Express, que explota el mítico ferrovial, el elegante yate a vela y exclusivos hoteles en Italia.

Precisamente esta división alcanzó un crecimiento de sus ingresos por habitación del 7,3%; un porcentaje que se debe al alza de un 7% del segmento de lujo y a la subida del 8,6% en los más modernos establecimientos de la categoría Lifestyle. Por su parte, los hoteles de categoría Premium, Midscale & Economy mejoraron sus ingresos por habitación un 2,7%.