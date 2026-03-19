El petróleo se dispara por encima de los 114 dólares tras nuevos ataques en Oriente Próximo

El precio del petróleo ha vuelto a tensionarse en los mercados internacionales. El barril de Brent, de referencia en Europa, se disparaba más de un 6% y superaba los 114 dólares, muy por encima de los niveles previos al inicio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Por su parte, el crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, subía hasta los 96,51 dólares por barril, mientras que el gas en el mercado holandés TTF registraba un fuerte incremento superior al 23%, alcanzando los 67,3 euros por megavatio hora.

Ataques a infraestructuras energéticas

La escalada de precios se produce tras nuevos ataques a instalaciones clave en la región. Irán ha lanzado misiles contra el complejo de gas natural licuado de Ras Lafan, en Qatar, después de que Israel bombardeara el estratégico yacimiento de gas de South Pars en territorio iraní.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró posteriormente que Israel no volverá a atacar este campo gasístico, aunque advirtió de posibles represalias si Irán continúa sus acciones contra países de la región.

Las autoridades qataríes han confirmado que los incendios provocados en Ras Lafan han sido controlados, si bien la empresa estatal energética ha reconocido daños considerables en varias instalaciones.

Tensión en el estrecho de Ormuz

A esta situación se suman los problemas en el Estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

En las últimas horas se han registrado nuevos ataques contra petroleros en la zona, lo que ha contribuido a la casi paralización del tráfico marítimo y ha obligado a varios países productores del Golfo a reducir su producción.