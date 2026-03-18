EEUU e Israel atacan el yacimiento de gas más grande del mundo e Irán avisa de una "guerra económica total"

Yacimiento de gas South Pars durante una ceremonia de inauguración en el puerto de Asaluyeh, sur de Irán, el 28 de agosto de 2023.

Las autoridades de Irán han denunciado ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra el yacimiento de gas de South Pars, situado en el Golfo Pérsico y que está considerado como el más grande del mundo. Este ataquehabrían provocado incendios en varias instalaciones en la región costera de Asaluyé, al tiempo que han prometido responder a lo que consideran una “guerra económica total”.

Según la agencia Fars, se registraron fuertes explosiones en varias refinerías, que afectaron al importante yacimiento de South Pars tras ser alcanzado por proyectiles.

El gobernador de la región aseguró que la situación está “bajo control”, que los equipos de emergencia trabajan para extinguir el fuego y que no se han registrado víctimas, mientras un comité de crisis coordina la respuesta.

Posteriormente, fuentes militares iraníes advirtieron de que el ataque “no quedará sin respuesta” y prometieron una “poderosa acción” de las fuerzas armadas, denunciando además que la ofensiva viola infraestructuras energéticas del país.

“Irán atacará con vehemencia la fuente de la agresión”, afirmaron, considerando legítimo responder contra infraestructuras energéticas del país agresor y advirtiendo de represalias contundentes.

También subrayaron que el ataque al campo de gas compartido con Qatar supone una escalada del conflicto.

“Guerra económica total”

Teherán sostiene que el conflicto ha pasado de enfrentamientos limitados a una “guerra económica total”, señalando que las líneas rojas han cambiado.

Las autoridades iraníes advirtieron de que el ataque tendrá consecuencias para Estados Unidos y sus aliados, y alertaron de que la seguridad energética en la región se ha deteriorado gravemente.

Finalmente, anticiparon que el impacto podría extenderse a los mercados globales, provocando un “nuevo shock energético”.