El PIB crece un 0,6% en el primer trimestre impulsada por el consumo

La economía española creció un 0,6% en el primer trimestre del año, dos décimas menos que en el periodo anterior, según el avance de la Contabilidad Nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El crecimiento se apoyó principalmente en la demanda interna, que aportó cuatro décimas, frente a las dos décimas del sector exterior.

El consumo, principal motor

El Ministerio de Economía de España ha destacado que el consumo de los hogares se consolida como uno de los pilares de la economía, favorecido por la fortaleza del mercado laboral.

No obstante, este indicador moderó su avance tres décimas, hasta el 0,6%, mientras que el gasto público se mantuvo en el 0,2%. Por su parte, el consumo de instituciones sin fines de lucro creció con más fuerza, hasta el 2%.

La inversión también frenó su ritmo, con un incremento del 0,4%, 1,7 puntos menos que en el trimestre anterior.

Crecimiento interanual del 2,7%

En términos interanuales, el Producto Interior Bruto (PIB) avanzó un 2,7%, una décima más, gracias exclusivamente a la demanda nacional, que aportó 3,4 puntos, mientras que la demanda externa restó siete décimas.

El Gobierno subraya que este dato permite a España mantener el liderazgo entre las principales economías de la eurozona, a pesar del impacto de factores externos como la guerra en Irán sobre la inflación.

Entre los datos más positivos, destaca el aumento de la productividad por hora trabajada, que creció un 1% trimestral y un 0,6% interanual, consolidando un ciclo de mejora junto con la creación de empleo.