La deuda pública mundial equivaldrá al 100% del PIB en 2029

La deuda pública mundial en relación al tamaño de la economía global seguirá incrementándose durante los próximos años y podría alcanzar el 100% del PIB para 2029, un nivel que solo se había registrado tras la Segunda Guerra Mundial.

Se trata de un dato que ha hecho público el Fondo Monetario Internacional a través del informe Monitor Fiscal, y que supone adelantar un año sus previsiones globales.

En concreto, los autores del informe advierten de que, además del elevado nivel de deuda, una preocupación fundamental es la trayectoria de las políticas fiscales actuales en un escenario con tipos de interés más altos y mayor sensibilidad del mercado. En este sentido, consideran que las presiones proteccionistas y la fragmentación geoeconómica siguen impulsando a los gobiernos hacia subsidios industriales y de apoyo al comercio con resultados inciertos en términos de productividad, lo que aumenta el riesgo de que los saldos primarios no alcancen los niveles necesarios para estabilizar la deuda si el crecimiento es inferior al esperado.

Pero además, sostienen que la guerra en Oriente Próximo amenaza con reforzar la dinámica adversa de los precios de las finanzas y las materias primas —a través de tipos de interés globales más altos, la apreciación del dólar y el aumento vertiginoso de los precios de la energía—, exacerbando las presiones macroeconómicas en las economías emergentes y en desarrollo. "El margen para un ajuste fiscal ordenado se está reduciendo", subraya el FMI, que recomienda medidas de consolidación concretas y bien planificadas en vez de objetivos ambiciosos a medio plazo para las economías avanzadas con grandes cargas de deuda.

Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, donde se vaticina que la deuda alcanzará el 142% del PIB en 2031, el FMI cree "ineludible" estabilizar la trayectoria del país a través de actuaciones "tanto en los ingresos como en los gastos".

En cuanto a China, los cálculos apuntan que su deuda alcanzará en cinco años el 127% del PIB después de una etapa de expansión fiscal a corto plazo destinada a apoyar la demanda interna en medio de presiones deflacionarias.