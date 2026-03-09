La posible intervención del G7 frena el alza del petróleo

El precio del barril de petróleo, que por la mañana llegó a cotizar por encima de 119 dólares tanto en su variedad Brent, de referencia para Europa, como en la referencia estadounidense del West Texas Intermediate (WTI), pasaba a negociarse en torno a los 100 dólares después de que el G7 expresase su disposición para tomar las medidas necesarias si hace falta, incluido liberar sus reservas estratégicas de crudo de forma coordinada con la Agencia Internaciona de la Energía (AIE).

De este modo, en la recta final de la sesión en los mercados del Viejo Continente, el precio del barril de crudo Brent moderaba su escalada a 100 dólares, todavía casi un 7,8% por encima del cierre del pasado viernes, pero un 17% por debajo desde el máximo intradía de 119,40 dólares. Asimismo, el precio del barril de crudo WTI se relajaba hasta los 95,49 dólares, un 5% más que el cierre del viernes pasado, aunque un 20% menos que el pico de 119,43 dólares de ayer por la mañana. Después de la volatilidad de ayer en los mercados, el barril de crudo Brent acumula una subida del 36% desde el día antes del inicio de los ataques a Irán de Estados Unidos e Israel, mientras que la revalorización del barril WTI ronda el 40%.

Si bien el ministro francés de Finanzas, Roland Lescure, que ejerció de anfitrión de la reunión de emergencia celebrada ayer con sus homólogos del G7 y la AIE, parecía alejar la medida en declaraciones a los medios al afirmar “no estamos ahí aún”, el comunicado conjunto posterior a la reunión expresaba la disposición del grupo a tomar las medidas necesarias, incluyendo la liberación de reservas.

Dispuestos a actuar

“Estamos dispuestos a tomar las medidas necesarias, incluyendo el apoyo al suministro mundial de energía, como la liberación de reservas”, reza el comunicado difundido tras el cónclave de los ministros de Finanzas, en el que también tomaron parte los directores del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Grupo Banco Mundial (GBM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Agencia Internacional de Energía (AIE).

En la reunión, se discutió el escenario creado por el actual conflicto en Oriente Próximo y su impacto en la estabilidad de la región, así como en las condiciones económicas mundiales y los mercados financieros, además de la importancia de contar con rutas comerciales seguras. De este modo, los ministros del G7 subrayan la importancia de vigilar de cerca la situación y la evolución de los mercados energéticos, comprometiéndose a reunirse según sea necesario para intercambiar información y coordinarse dentro del G7 y con sus socios internacionales.

Desde su fundación en noviembre de 1974 tras la crisis del petróleo desatada durante la guerra del Yom Kippur, la AIE ha implementado cinco intervenciones mediante el recurso a las reservas estratégicas de petróleo de los países miembros, incluyendo la Guerra del Golfo de 1991, los huracanes “Katrina” y “Rita” en 2005, la crisis de Libia de 2011 y dos veces tras la invasión de Ucrania en 2022.

El gasóleo sube 33 céntimos y la gasolina 17 en solo una semana El precio del gasóleo se disparó una media de casi 33 céntimos por litro en la última semana, mientras que el de la gasolina de 95 repuntó casi 17 céntimos, tras el conflicto desatado en Oriente Próximo, según los datos de Facua-Consumidores en Acción, que denunció movimientos “especulativos” al calor del incremento en el precio del barril de crudo y pidió al Gobierno que fije topes a los precios del combustible y la energía para evitar que se sigan inflando márgenes. Según los datos recopilados por la asociación sobre los precios de los carburantes en la Península Ibérica, el precio medio del gasóleo pasó de los 1,456 euros por litro del lunes 2 de marzo a los 1,783 euros/litro del domingo, con un incremento de 32,7 céntimos que supone un 22,5% más. El precio más bajo en la Península está actualmente en 0,98 euros por litro, frente a los hasta 2,11 euros por litro del más caro. En el caso de la gasolina 95, también experimentó una importante subida en esta última semana, pasando su precio medio de los 1,502 euros/litro del lunes 2 de marzo a los 1,669 euros/litro de hoy, lo que supone un incremento de 16,7 céntimos (11,1%). La gasolinera más barata la suministra a 1,244 euros, frente a los 2,009 euros de la más cara, una diferencia del 61,5%. Cantabria es donde más se encareció el gasóleo en los últimos siete días, con una media de 36 céntimos, seguida de Murcia, con 35 céntimos, Euskadi y Madrid, ambas 34 céntimos. Por su parte, las mayores subidas de la gasolina se produjeron en Cantabria, 19 céntimos, Andalucía, Madrid y Murcia, las tres una media de 18 céntimos.