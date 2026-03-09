El Gobierno se abre a activar ayudas si sigue subiendo el combustible por la guerra en Oriente Próximo

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha señalado este lunes que el Gobierno podría activar medidas de apoyo si la subida del precio del petróleo y de los carburantes por la guerra en Oriente Próximo acaba teniendo un mayor impacto en la economía, aunque por ahora el Ejecutivo sigue "monitorizando muy de cerca" su evolución, en un contexto de "elevada incertidumbre y volatilidad" internacional"

"Estamos monitorizando muy de cerca esta evolución para ver cuándo y en qué medida tenemos que entrar con instrumentos de apoyo", ha indicado el ministro, que ha recordado que el Ejecutivo ya dispone de herramientas utilizadas durante la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania y que podrían adaptarse en función de cómo evolucione el conflicto.

En declaraciones previas a la reunión del Eurogrupo en Bruselas, ha explicado que ya se están viendo "algunas consecuencias, más allá de los mercados energéticos, en el bolsillo de los españoles". En concreto, ha señalado que desde el inicio de la guerra el precio de la gasolina ha subido alrededor de 15 céntimos por litro y el del gasóleo, cerca de 28 céntimos.

"Tenemos que estar muy atentos a esa traslación a los precios y al impacto que pueda tener en el día a día de los ciudadanos", ha apuntado, al recordar que la subida del coste del diésel repercute directamente en actividades como el transporte de mercancías o la producción agrícola.

En este contexto, Cuerpo ha insistido en que el Gobierno mantiene un seguimiento "constante" de la evolución de los mercados, en un escenario marcado por "una enorme volatilidad", con fuertes oscilaciones en los precios del petróleo y del gas desde el inicio de la guerra".

El titular de Economía ha subrayado, además, que el conflicto puede tener implicaciones más amplias para la economía europea si se prolonga, con posibles efectos sobre el crecimiento y la actividad en los próximos meses.

En este contexto, ha defendido la importancia de coordinar las respuestas dentro de la UE, una de las principales lecciones que, tal y como ha señalado, dejó la crisis energética tras la invasión rusa de Ucrania.

Según ha indicado, el encuentro de ministros servirá para compartir análisis sobre el impacto del conflicto actual y estudiar posibles medidas de coordinación entre los Estados miembro para amortiguar sus efectos sobre las economías europeas.

"Tenemos que aprovechar esta urgencia para avanzar en decisiones importantes tanto a corto como a medio plazo", ha apuntado, al mismo tiempo que ha defendido avanzar en medidas estructurales que refuercen la resiliencia energética de la UE, como una mayor integración de los mercados y el impulso de las interconexiones eléctricas entre países.