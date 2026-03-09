El precio de la luz sube al nivel más alto en un año: 136,86 euros/MWh

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista, el denominado "pool", se dispara este martes hasta los 136,86 euros por megavatio hora (MWh), tocando así máximos desde mediados de febrero del año pasado, impulsado por la tensión sobre los precios energéticos por el conflicto bélico en Oriente Próximo.

En concreto, el 'pool' repuntará este martes un 14,6% en su precio medio diario con respecto a los 119 euros/MWh para este lunes, según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) recogidos por Europa Press.

Habría que retroceder hasta el 17 de febrero de 2025 para encontrar un precio medio diario más alto en el mercado mayorista eléctrico, cuando marcó los 138,17 euros/MWh para esa jornada.

A lo largo de este martes se verán máximos de 250 euros/MWh entre las 21.00 y las 23.00 horas, mientras que habrá mínimos de 94,91 euros/MWh entre las 14.00 y las 15.00 horas.

Fuentes del sector energético consultadas por Europa Press destacaron que estos incrementos en el 'pool' de los últimos días no hacen más que trasladar "las subidas que está viviendo el precio del gas natural" por el conflicto tras el ataque del pasado 28 de febrero de Estados Unidos e Israel a Irán.

De hecho, el índice TTF holandés, que es el de referencia en Europa para el gas natural, cotizaba este lunes por encima de los 61 euros/MWh, con un incremento de más del 14%.

Por su parte, el Mercado Ibérico del Gas (Mibgas), de referencia en España, cotizaba este lunes a un precio de 51,65 euros/MWh, con un aumento del 2,1%.

El precio mayorista de la luz ('pool') se determina mediante una subasta, en la que un algoritmo casa las ofertas de las compañías productoras de electricidad con las órdenes de compra, ordenándose de la más barata a la más cara, y el importe final viene determinado por la oferta más cara. Todo ello hace que el precio oscile mucho en función de si, por la demanda prevista, se utilizan fuentes de energía con combustibles fósiles —como el gas natural—, más caras, o energías renovables, más baratas.

Al precio del mercado mayorista de la electricidad hay que sumar los costes fijos para el consumidor eléctrico, como peajes, cargos y ajustes de sistema.

Pérdida de peso del "pool" para el PVPC

Además, el 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada (PVPC), ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la vinculación con el precio del 'pool' se ha ido reduciendo progresivamente, para incorporar referencias de los mercados de futuros. A partir de 2026, esa referencia representa ya el 55%.

Estos incrementos en el precio mayorista de la electricidad afectan principalmente a los hogares acogidos a la tarifa regulada PVPC, cerca de ocho millones, ya que el efecto es directo. En cambio, para los consumidores del mercado libre, el coste depende de lo que tengan pactado con su comercializadora.