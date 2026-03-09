Trump prevé que el precio del petróleo caiga tras “destruir la amenaza nuclear” de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que los precios del petróleo caerán a corto plazo una vez que la ofensiva militar lanzada por Washington junto a Israel contra Irán logre, según sus palabras, “la destrucción de la amenaza nuclear” que ambos gobiernos atribuyen a Teherán.

El mandatario realizó estas declaraciones después de que el barril de West Texas Intermediate (WTI) superara la barrera de los 100 dólares, situándose en 104,61 dólares tras subir un 15% en la apertura de los mercados y acumular un aumento del 36% durante la última semana.

“Caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní”, afirmó Trump, quien consideró que el encarecimiento del crudo es “un precio muy bajo a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo”.

Por su parte, el Brent, referencia internacional del petróleo, también cotiza por encima de los 102 dólares. La subida coincide con la decisión de países como Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak de reducir su producción de crudo en medio de la escalada del conflicto.

Además, el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas de transporte energético del mundo, ha dejado de utilizarse como vía de paso para gran parte del petróleo del Golfo Pérsico, según informaciones de Bloomberg.

A pesar de la tensión, Trump se mostró convencido de que el aumento del precio será temporal y aseguró que “solo los necios pensarían diferente”. Sin embargo, la incertidumbre continúa en los mercados, especialmente después de que Arabia Saudí confirmara la destrucción de drones que se dirigían al yacimiento petrolero de Shaibá, uno de los más importantes del país, con una producción cercana al millón de barriles diarios.