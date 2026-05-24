La protesta anual contra Ence toma el centro de Pontevedra y suma la petición por el archivo de Altri

Cientos de personas han recorrido el centro de Pontevedra convocadas por la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) y la plataforma Ulloa Viva para reclamar el cierre de Ence y el archivo del proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo), bajo consignas como "Celulosas fóra! Nin Ence na ría, nin Altri na Ulloa", lema de la pancarta que ha encabezado la protesta.

La tradicional marcha, que cada año se convocaba simultáneamente desde las Pontevedra y Marín para confluir ante la fábrica, se ha cambiado por una "mani-festa" para "exigir el archivo definitivo del proyecto de Altri y el cierre de la celulosa de Ence en Pontevedra", primando el "carácter festivo" de la movilización.

En esta ocasión, ha recorrido parte del casco urbano para dirigirse hacia la delegación provincial de la Xunta para depositar una "corona mortuoria", que simbolizaba el proyecto "muerto" de Altri. En la lectura del manifiesto en el palco de la Alameda, el presidente de la APDR, Antón Masa, ha calificado esta situación como "una victoria indiscutible del pueblo gallego" y un "triunfo social" que, con la movilización de la ciudadanía, "conseguirá dar el proyecto por rematado de forma definitiva".

Previamente, antes del arranque de la protesta, ha afirmado que ambas organizaciones convocantes están "en un momento muy bueno" en ambas luchas. En relación a Altri, ha reclamado su archivo definitivo argumentando que, "si la Xunta hace caso" a las alegaciones presentadas por Greenfiber contra su archivo, "estaría cometiendo una ilegalidad".

De hecho, la protesta se ha producido en la misma semana en la que vencían los tres meses para que la empresa alegase al proceso de archivo iniciado por la Xunta debido a la falta. A punto de terminarse el plazo, la multinacional informó de que había presentado alegaciones, en las que argumentó la "autosuficiencia energética del proyecto".

Masa entiende que la falta de subestación eléctrica dependiente del Estado "implica que el proyecto decae y todos los permisos concedidos y los que puedan estar por conceder". En este sentido, el portavoz de Ulloa Viva, Marcial Barral, ha justificado la participación de la plataforma en esta marcha "para no bajar la guardia", ya que "siguen en contra" de un proyecto que "continúa ahí".

Petición del cierre de ENCE

En cuanto a la situación de Ence en la ría de Pontevedra, Antón Masa ha precisado que existen "aspectos que permiten ver su cierre más próximo". Así, el presidente de la APDR ha destacado que el nuevo reglamento de Costas en proceso contempla que "las instalaciones en dominio público marítimo-terrestre que puedan inundarse por la subida del nivel del mar, como el caso de Ence, quedarán sin concesión".

Masa también ha precisado que "desde la primera concesión en 1958 no pueden sumar más de 75 años", por lo que Ence tendría que abandonar Lourizán en 2033, "no en 2073, como pretenden". Además, ha señalado que esta normativa "se podrá aplicar con retroactividad".

Un "nuevo horizonte" y "una misma lucha"

Durante la lectura del manifiesto final, él mismo ha asegurado que "se abre un nuevo horizonte por la desaparición de la fábrica contaminante" tras la sentencia "injusta" del Tribunal Supremo, que el pasado año se pronunció a favor de la continuidad de Ence en la ría.

De esta forma, la APDR se ha mostrado "más optimista" al entender que "la modificación puede incidir en la resolución que adopte el Tribunal Constitucional" a la demanda de nulidad de la sentencia del Alto Tribunal presentada por la asociación.

Antón Masa ha recordado que las causas contra Altri y Ence "son parte de una misma lucha, contra la contaminación de los ríos y las rías, por la recuperación de los recursos, la economía y la calidad de vida". Asimismo, ha rechazado la política forestal "basada en la masiva eucaliptización del monte gallego, responsable directa de los voraces incendios que asolan Galicia año tras año".

Entre los asistentes a la "mani-festa", han coincidido el diputado autonómico del BNG Luis Bará y varios concejales nacionalistas del gobierno local de Pontevedra, con el alcalde a la cabeza. Miguel Anxo Fernández Lores ha reiterado su voluntad de "recuperar la ría en toda su amplitud", a nivel ambiental y económico. "Lucharemos por tierra, mar y aire con recursos judiciales y movilizaciones hasta conseguir que se vaya", ha insistido.