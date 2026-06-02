Récord de turistas en España con 26,6 millones hasta abril

El turismo español alcanzó cifras récord en los primeros cuatro meses de 2026 al recibir casi 26,6 millones de visitantes internacionales, un 3,4% más frente al mismo periodo de 2025, junto con un gasto que se disparó un 6,7%, hasta los 36.703 millones de euros. Según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), este flujo de visitantes gastó entre enero y abril 36.703 millones de euros, lo que supone un avance del 6,7% sobre el mismo periodo de 2025. “Estos datos de abril confirman un primer cuatrimestre en el que se mantiene el crecimiento del gasto por encima del incremento en el ritmo de las llegadas”, destacó el Ministerio de Industria y Turismo.

Los principales países emisores en los cuatro primeros meses del año fueron Reino Unido (con cerca de 4,9 millones de visitantes y un aumento del 2,5%), Francia (con más de 3,3 millones y una bajada del 1,8%) y Alemania (con cerca de 3,3 millones, un 2,8% menos). También Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado entre enero y abril, con un 15,1% del total. Le siguieron Alemania (12,2%) y Francia (7,6%).

En el acumulado de los cuatro primeros meses del año, las comunidades que más turistas recibieron fueron Canarias (5,7 millones y un aumento del 0,2% respecto al mismo periodo de 2025), Cataluña (5,4 millones y un incremento del 0,8%) y Andalucía (4,2 millones, un 6,3% más). En el primer cuatrimestre del año, las comunidades con mayor gasto acumulado fueron Canarias (con el 23,8% del total), Cataluña (17,7%) y Comunidad de Madrid (16,3%).

Un abril de récord

Solo en el mes de abril, España atrajo 9,1 millones de turistas internacionales, un 5,2% más que en el mismo mes de 2025. El gasto total de los turistas internacionales en el cuarto mes del año 2026 ascendió a 11.686 millones de euros, con un aumento del 7,4% respecto al mismo mes de 2025. El gasto medio por turista fue de 1.291 euros, con un incremento anual del 2,1%. Por su parte, el gasto medio diario creció un 1,4%, hasta los 189 euros.

El mes de abril de 2026 se convirtió en el mejor abril de la historia del turismo español, al superar por primera vez la barrera de los nueve millones de visitantes internacionales, según apuntan los datos del INE recogidos a partir de la estadística de movimientos turísticos en fronteras (Frontur). En total, España recibió 9,1 millones de turistas extranjeros, consolidando la tendencia de crecimiento que viene registrando el sector durante los últimos años.

Por mercados emisores, Reino Unido se mantuvo como principal país de origen, con casi 1,7 millones de turistas, un 2,7% más que un año antes. Francia ocupó la segunda posición con 1,3 millones de visitantes, tras aumentar un 5,1%, mientras que Alemania se situó en tercer lugar con 1,2 millones, aunque registró un descenso del 9,1%. La estancia más habitual fue la de entre cuatro y siete noches, que fue elegida por más de 4,6 millones de turistas, un 2,7% más que en el mismo mes del año anterior. Además, cerca de 7,1 millones de viajeros llegaron a España sin contratar paquete turístico, frente a casi dos millones que sí recurrieron a esta modalidad de viaje. Por su parte, el gasto medio por turista fue de 1.291 euros, con un incremento anual del 2,1%. Asimismo, el gasto medio diario creció un 1,4%, hasta los 189 euros, según la encuesta de gasto turístico (Egatur) publicada por el INE.

Balance de turistas extranjeros en abril.