Redegal incrementa sus ventas más de un 20%, hasta alcanzar una facturación de 16,6 millones, en su primer año en Bolsa

Redegal culmina su primer ejercicio cotizando en bolsa con un sólido avance de sus principales indicadores. Según cifras preliminares no auditadas, la compañía cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 16,6 millones de euros, lo que supone un crecimiento superior al 20% respecto al ejercicio anterior.

En palabras de Jorge Vázquez, presidente ejecutivo de Redegal, "ha sido un 2025 de crecimiento muy sólido en todos los aspectos para Redegal, validando un modelo que prioriza la rentabilidad y el valor estratégico. El impulso internacional de Boostic.cloud y Binnacle Data, sumado a nuestra capacidad para fidelizar el talento, nos sitúa en una posición privilegiada" .

La consultora digital informa también de que los contratos y proyectos que tiene ya firmados le han generado un volumen de negocio cercano a los 17 millones de euros y destaca el impulso generado por la internacionalización de su ecosistema de producto propio, así como por "el crecimiento orgánico de sus unidades de negocio de Digital Business y Digital Tech, con la incorporación de nuevas compañías middle market y enterprise a su cartera de clientes".

El impulso internacional de Boostic.cloud y Binnacle Data, sumado a nuestra capacidad para fidelizar el talento, nos sitúa en una posición privilegiada. — Jorge Vázquez - Presidente ejecutivo de Redegal

Como palancas significativas para su internacionalización destaca sus productos propios Boostic.cloud y Binnacle Data, soluciones data-driven desarrolladas por la compañía. "A través de una red de partnerships estratégicos en Europa y Latinoamérica, Redegal ha avanzado en la transformación de su mix de ingresos hacia modelos de mayor valor añadido y recurrencia, permitiendo una expansión más ágil y eficiente en mercados competitivos", explican desde la empresa.

Una organización reforzada

Redegal también destaca el refuerzo que se ha volcado a su modelo organizativo, con una "reducción de la rotación de talento hasta el 5,1%", un dato alineado con su apuesta por el crecimiento sostenible y la retención de conocimiento clave.

Así mismo, Redegal destaca que ha reforzado su estructura financiera mediante una financiación específica destinada a innovación y digitalización, acogida a los programas europeos del Plan de Recuperación y Resiliencia (InvestEU-European Investment Fund), estructurada por el equipo de WholesaleBanking CIB de EBN Banco. "En apenas seis meses como cotizada en BME Growth, enviamos un mensaje de solidez al mercado: somos una compañía con un producto escalable y una ambición global clara", resumía Vázquez.

En el plano geográfico, la compañía ha reforzado su diversificación con la apertura de mercados en Países Bajos e Italia, que ya muestran una evolución positiva, y un desempeño en Portugal que ha superado todas las expectativas. Esta presencia internacional diversificada, unida a una estricta disciplina en la gestión de costes, ha permitido fortalecer la visibilidad de resultados de cara a los próximos ejercicios.

Redegal llega así a su primer aniversario como empresa cotizada en el Mercado Alternativo Bursátil, unas cifras con las que afronta un nuevo ejercicio en el que persigue "seguir equilibrando el crecimiento orgánico con operaciones inorgánicas selectivas, manteniendo siempre el foco en la mejora de márgenes y la creación de valor a largo plazo para sus accionistas".