La renta de los caseros es un 82% superior a la de los inquilinos, según Consumo

Los ingresos de los caseros son un 82% superiores a los de los inquilinos, según alerta un informe que está elaborando el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para conocer en profundidad la situación de los inquilinos en el mercado de la vivienda y al que ha tenido acceso Europa Press.

En concreto, el informe cita datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024 publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para situar la brecha de ingresos entre los caseros y los inquilinos en 23.638 euros, al tener los arrendadores una renta mediana de 52.449 euros, frente a los 28.810 euros de los inquilinos.

El Departamento que dirige Pablo Bustinduy señala que en las comunidades autónomas de Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Cantabria y Asturias los ingresos de los caseros suponen ya el doble que los de los inquilinos.

Según Consumo, de renovarse los contratos que expiran en 2026 y 2027 a precios de mercado, la brecha de ingresos entre los arrendadores y los inquilinos afectados por la renovación aumentaría en 2.216 euros de media en España, elevando la renta mediana de estos caseros hasta los 54.665 euros.

De acuerdo con el informe que está elaborando el Ministerio, los contratos de alquiler firmados en 2021 que caducarían en 2026 ascienden a 632.369 contratos, mientras que los firmados en 2022 que finalizarían en 2027 suponen 405.234.

Los 632.369 contratos que caducan este año afectarían a 1,6 millones de personas, cifra que se elevaría a casi 2,7 millones si se suman tambien a quienes potencialmente se les acabaría el contrato en 2027.

Consumo denuncia que entre octubre de 2020 y octubre de 2025, el mercado del alquiler ha experimentado un incremento acumulado "muy acentuado". "A escala estatal, el precio ofertado para viviendas en alquiler ha pasado de 10,85 euros el metro cuadrado a 14,5 euros, según los informes de precios de Idealista. La subida media de los alquileres en este tiempo es del 34,3%", sostiene el Ministerio.

Sumar rechaza incentivos fiscales a los caseros

Sumar ha rechazado el decreto ley anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para conceder incentivos fiscales a aquellos propietarios de vivienda que no suban el precio del alquiler cuando renueven los contratos a los inquilinos.

Fuentes de Sumar subrayan que sería una medida "ineficaz" para atajar el problema de la vivienda e "injusta" ante la diferencia de renta entre inquilinos y propietarios.

Sumar presentó hace varios meses una propuesta de Real Decreto-ley en la que establece una renovación automática de los contratos de alquiler que finalizan en los próximos meses con la única subida del IPC. Sólo en 2026, pueden finalizar más de 600.000 contratos de alquiler.

El grupo plurinacional defiende que la renovación automática de los alquileres ya fue aplicada por el Gobierno durante la pandemia y permitiría proteger de manera inmediata a 1,6 millones de personas y no perjudicaría a nadie, "salvo a quienes pretendan utilizar la renovación de un contrato de alquiler para subir un 40% el precio de las casas donde vive la gente".

Desde Sumar insisten en que los datos muestran la necesidad de una intervención "urgente" del mercado de la vivienda y del alquiler que garantice el derecho a la vivienda de los inquilinos "y no una medida opcional a la que pueden adherirse unos propietarios sí y otros, no".