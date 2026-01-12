Consulta todas las medidas del nuevo decreto del alquiler: ventajas fiscales, límites y sanciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de demolición de los primeros edificios del acuartelamiento de Campamento.

El Gobierno aprobará en las próximas semanas un real decreto-ley para seguir interviniendo el mercado del alquiler, cuya medida estrella será una bonificación del 100% en el IRPF para los propietarios que renueven los contratos sin subir el precio del alquiler. Así lo ha anunciado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha defendido que el nuevo sistema de incentivos “compensa lo que los caseros dejarían de ganar si incrementaran la renta” y permite que “ganemos todos”.

La iniciativa llega en un año clave, marcado por miles de renovaciones de contratos firmados en 2021, y busca proteger a los cerca de tres millones de hogares que viven de alquiler en España, uno de los colectivos más afectados por el alza de los precios de la vivienda.

Incentivos fiscales para contener los precios del alquiler

Según ha explicado Sánchez, el decreto-ley desplegará un sistema de incentivos fiscales dirigido a los propietarios que mantengan los precios del alquiler en las renovaciones, evitando subidas para los inquilinos. A cambio, los caseros podrán deducirse el 100% del rendimiento del alquiler en el IRPF.

“Ganan los inquilinos, que pueden seguir viviendo en su casa sin pagar más; ganan los propietarios, que mantienen sus ingresos sin asumir riesgos; y gana el conjunto de la sociedad”, ha señalado el presidente durante el acto de inicio de las obras del Nuevo Barrio de Campamento, donde se levantarán más de 10.700 viviendas públicas.

Freno al fraude en los alquileres de temporada

El real decreto-ley incluirá también una regulación específica de los alquileres de temporada, una modalidad que el Ejecutivo considera utilizada de forma fraudulenta para sortear los límites de la Ley de Vivienda y subir precios de manera recurrente.

La nueva norma establecerá condiciones estrictas para que un contrato pueda considerarse de temporada, así como un régimen sancionador para quienes incumplan la regulación estatal de los alquileres de corta duración. El objetivo, según Sánchez, es acabar con la “incertidumbre permanente” que sufren muchos inquilinos obligados a renegociar cada pocos meses.

Límites al alquiler por habitaciones

Otra de las medidas clave del decreto será poner freno al abuso del alquiler por habitaciones. El Gobierno pretende impedir que la suma de las rentas de las habitaciones supere el precio del alquiler de la vivienda completa.

Además, en las zonas declaradas tensionadas, estos alquileres estarán sujetos a los mismos mecanismos de control de rentas que contempla la Ley de Vivienda, evitando incrementos encubiertos de precios.

Más vivienda pública y tramitación parlamentaria

El presidente ha reiterado el compromiso del Ejecutivo con la construcción de vivienda pública, a través de la nueva Empresa Estatal de Vivienda, Casa 47, y del Plan Estatal de Vivienda, dotado con más de 7.000 millones de euros.

El decreto-ley deberá ser aprobado en el Consejo de Ministros y posteriormente convalidado por el Congreso de los Diputados en un plazo máximo de 30 días, donde podría encontrar resistencias entre algunos socios parlamentarios críticos con las bonificaciones fiscales a los propietarios.

“Es sencillo: a quienes garantizan una vivienda digna les apoyaremos; a quienes especulan con ella, les pondremos freno”, ha concluido Sánchez.